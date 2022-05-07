Байкеры в центре Екатеринбурга ответили на претензии Соловьева. Видео, фото

08 мая 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Байкеры ответили Соловьеву на его претензии Эдуард Корниенко @ URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга В центре Екатеринбурга, на площади у кинотеатра «Космос», собрались более 1500 байкеров. Открытие мотосезона устроила Госавтоинспекция Екатеринбурга. Мотоциклисты решили проявить гражданскую позицию и придумали, как ответить телеведущему Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Некоторые из байкеров привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг „Своих не бросаем“. Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам», — рассказал корреспондент URA.RU, находящийся на открытии мотосезона. На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнит байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Затем огромная колонна байкеров проедет по центру города, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В центре Екатеринбурга, на площади у кинотеатра «Космос», собрались более 1500 байкеров. Открытие мотосезона устроила Госавтоинспекция Екатеринбурга. Мотоциклисты решили проявить гражданскую позицию и придумали, как ответить телеведущему Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Некоторые из байкеров привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг „Своих не бросаем“. Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам», — рассказал корреспондент URA.RU, находящийся на открытии мотосезона. На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнит байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Затем огромная колонна байкеров проедет по центру города, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU