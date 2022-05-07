07 мая 2022

Байкеры в центре Екатеринбурга ответили на претензии Соловьева. Видео, фото

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Байкеры ответили Соловьеву на его претензии
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Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга, на площади у кинотеатра «Космос», собрались более 1500 байкеров. Открытие мотосезона устроила Госавтоинспекция Екатеринбурга. Мотоциклисты решили проявить гражданскую позицию и придумали, как ответить телеведущему Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

«Некоторые из байкеров привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг „Своих не бросаем“. Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам», — рассказал корреспондент URA.RU, находящийся на открытии мотосезона.

На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнит байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Затем огромная колонна байкеров проедет по центру города, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра».

Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU

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В центре Екатеринбурга, на площади у кинотеатра «Космос», собрались более 1500 байкеров. Открытие мотосезона устроила Госавтоинспекция Екатеринбурга. Мотоциклисты решили проявить гражданскую позицию и придумали, как ответить телеведущему Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Некоторые из байкеров привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг „Своих не бросаем“. Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам», — рассказал корреспондент URA.RU, находящийся на открытии мотосезона. На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнит байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Затем огромная колонна байкеров проедет по центру города, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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