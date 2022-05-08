Военная техника курганского завода пройдет на параде в Москве

Боевые машины пехоты, десанта и бронетранспортеры Курганского машиностроительного завода 9 мая примут участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного предприятия.
«В День Победы по Красной площади в Москве в составе парадной механизированной колонны пройдут боевые машины „Курганмашзавод“ (входит в холдинг „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех)», — рассказали представители курганского завода. Сотрудники, которые поведут машины, принимают участие в тренировках в Подмосковье еще с начала марта.
В колонне военной техники на главном параде страны можно будет увидеть машины БМП-3 и БМД-4М. Кроме них, завод предоставил для участия бронетранспортер БТР-МДМ и опытные образцы боевой машины пехоты «Курганец-25».
В руководстве КМЗ признались, что испытывают гордость. По мнению исполнительного директора Петра Тюкова, выпускаемая заводом бронетехника «служит укреплению обороноспособности российской армии».
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Боевые машины пехоты, десанта и бронетранспортеры Курганского машиностроительного завода 9 мая примут участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного предприятия. «В День Победы по Красной площади в Москве в составе парадной механизированной колонны пройдут боевые машины „Курганмашзавод“ (входит в холдинг „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех)», — рассказали представители курганского завода. Сотрудники, которые поведут машины, принимают участие в тренировках в Подмосковье еще с начала марта. В колонне военной техники на главном параде страны можно будет увидеть машины БМП-3 и БМД-4М. Кроме них, завод предоставил для участия бронетранспортер БТР-МДМ и опытные образцы боевой машины пехоты «Курганец-25». В руководстве КМЗ признались, что испытывают гордость. По мнению исполнительного директора Петра Тюкова, выпускаемая заводом бронетехника «служит укреплению обороноспособности российской армии». Ранее URA.RU сообщало, что КМЗ стал одним из лучших предприятий по развитию промышленного туризма. Также в апреле предприятие отправило в российскую армию партию бронетехники.