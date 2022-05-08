IT-эксперт: как лжебеженцы с Донбасса крадут деньги у россиян

08 мая 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Мошенники изготавливают фейковые виртуальные документы, предупредил Александр Вураско Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мошенники притворяются беженцами с территории Донбасса и просят материальную помощь у россиян. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. «Злоумышленники активно эксплуатируют любые инфоповоды, тем более, когда речь заходит о благотворительности. К сожалению, отличить злоумышленника от человека, которому действительно нужна помощь, бывает очень сложно. Фейковых объявлений тысячи. Эта схема попарена, потому что действенна. Она максимально простая. Не нужно быть компьютерным гением и ни в чем разбираться. Мошенники, которые наживаются на желании людей помочь ближнему — это, на мой взгляд, самые отвратительные люди. Глубже падать уже некуда, но, к сожалению, их достаточно много», — сказал Александр Вураско. Он предупредил, что даже если человек, который просит о помощи, предоставляет сканы своих документов, они могут быть ненастоящими. «Есть целая индустрия, которая работает даже не на подделку, а создание виртуальных фейковых документов. Все это налажено, стоит копейки, нарисовать все что угодно можно», — добавил эксперт. Аналитик призвал не общаться с нуждающимися не напрямую. «Если вы перечисляете деньги физлицу, вы не можете контролировать, как дальше они будут использованы. Вы даже не можете быть уверены в том, что эти деньги попадут к тому человеку, которому, вы считаете, что помогаете», — предупредил собеседник URA.RU. По его словам, для того чтобы помощь добралась до нуждающихся, лучше обращаться в специализированные фонды. Организацию можно проверить. У нее будут финансовые ресурсы, отчетность. Есть и фейковые фонды. Поэтому, прежде чем начать помогать, стоит убедиться, что это реальная организация. Очень популярный прием у мошенников — взять существующее объявление, поменять в нем платежные реквизиты и запустить его дальше гулять по сети», — объяснил Вураско. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Поводом для ее проведения стала защита жителей ДНР и ЛНР, которым грозило уничтожение со стороны украинских националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Мошенники притворяются беженцами с территории Донбасса и просят материальную помощь у россиян. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. «Злоумышленники активно эксплуатируют любые инфоповоды, тем более, когда речь заходит о благотворительности. К сожалению, отличить злоумышленника от человека, которому действительно нужна помощь, бывает очень сложно. Фейковых объявлений тысячи. Эта схема попарена, потому что действенна. Она максимально простая. Не нужно быть компьютерным гением и ни в чем разбираться. Мошенники, которые наживаются на желании людей помочь ближнему — это, на мой взгляд, самые отвратительные люди. Глубже падать уже некуда, но, к сожалению, их достаточно много», — сказал Александр Вураско. Он предупредил, что даже если человек, который просит о помощи, предоставляет сканы своих документов, они могут быть ненастоящими. «Есть целая индустрия, которая работает даже не на подделку, а создание виртуальных фейковых документов. Все это налажено, стоит копейки, нарисовать все что угодно можно», — добавил эксперт. Аналитик призвал не общаться с нуждающимися не напрямую. «Если вы перечисляете деньги физлицу, вы не можете контролировать, как дальше они будут использованы. Вы даже не можете быть уверены в том, что эти деньги попадут к тому человеку, которому, вы считаете, что помогаете», — предупредил собеседник URA.RU. По его словам, для того чтобы помощь добралась до нуждающихся, лучше обращаться в специализированные фонды. Организацию можно проверить. У нее будут финансовые ресурсы, отчетность. Есть и фейковые фонды. Поэтому, прежде чем начать помогать, стоит убедиться, что это реальная организация. Очень популярный прием у мошенников — взять существующее объявление, поменять в нем платежные реквизиты и запустить его дальше гулять по сети», — объяснил Вураско. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Поводом для ее проведения стала защита жителей ДНР и ЛНР, которым грозило уничтожение со стороны украинских националистов.