Задержан мэр российского города, в котором сгорели 100 домов

08 мая 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

В Омской области из-за пожара сгорели дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следователи задержали мэра омского города Называевск Виктора Лупиноса, ему уже предъявлено обвинение. В Называевске во время пожара сгорело 100 домов. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Омской области. «Следственными органами СК РФ по Омской области задержан глава города Называевска Виктор Лупинос. Главе города предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится на сайте ведомства. Ранее аналогичное обвинение предъявили начальнику Называевского района электрических сетей производственного отделения ПАО «Россети Сибири — Омскэнерго» Евгению Шаламову, отмечает «Национальная служба новостей». Он также задержан. 6 мая в Омской области из-за сильного ветра пожар перекинулся с полей на дома. В результате этого выгорело около 100 домов, но погибших в результате происшествия нет. СК возбудил уголовное дело о халатности. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Следователи задержали мэра омского города Называевск Виктора Лупиноса, ему уже предъявлено обвинение. В Называевске во время пожара сгорело 100 домов. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Омской области. «Следственными органами СК РФ по Омской области задержан глава города Называевска Виктор Лупинос. Главе города предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится на сайте ведомства. Ранее аналогичное обвинение предъявили начальнику Называевского района электрических сетей производственного отделения ПАО «Россети Сибири — Омскэнерго» Евгению Шаламову, отмечает «Национальная служба новостей». Он также задержан. 6 мая в Омской области из-за сильного ветра пожар перекинулся с полей на дома. В результате этого выгорело около 100 домов, но погибших в результате происшествия нет. СК возбудил уголовное дело о халатности.