СМИ: в МЧС придумали, как увековечивать память о Зиничеве

В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ рассмотрят вопрос об увековечивании памяти погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева — по этому поводу будет создана специальная комиссия. Об этом сообщает telegram-канал интернет-издания Baza, в распоряжении которого есть документ ведомства.
«Вопросы увековечивания памяти Зиничева рассматривают на заседании комиссии. Решения принимаются путем голосования. Все рассматриваемые на заседании ходатайства должны быть согласованы с семьей погибшего», — говорится в документах.
URA.RU направило запрос в МЧС России. Ответа на момент публикации не поступило.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь оператору Александру Мельнику, который сорвался со скалы, сообщает «Общественное телевидение России». Однако спастись ни одному из них так и не удалось. В декабре 2021 года стало известно, что Зиничеву установят памятник в Москве.
Похоронить Евгения Зиничева было решено в Санкт-Петербурге, на его родине, сообщают «Дни.ру». У погибшего остались жена и сын.
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В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ рассмотрят вопрос об увековечивании памяти погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева — по этому поводу будет создана специальная комиссия. Об этом сообщает telegram-канал интернет-издания Baza, в распоряжении которого есть документ ведомства. «Вопросы увековечивания памяти Зиничева рассматривают на заседании комиссии. Решения принимаются путем голосования. Все рассматриваемые на заседании ходатайства должны быть согласованы с семьей погибшего», — говорится в документах. URA.RU направило запрос в МЧС России. Ответа на момент публикации не поступило. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь оператору Александру Мельнику, который сорвался со скалы, сообщает «Общественное телевидение России». Однако спастись ни одному из них так и не удалось. В декабре 2021 года стало известно, что Зиничеву установят памятник в Москве. Похоронить Евгения Зиничева было решено в Санкт-Петербурге, на его родине, сообщают «Дни.ру». У погибшего остались жена и сын.