СМИ: в МЧС придумали, как увековечивать память о Зиничеве

Все вопросы будут согласованы с семьей погибшего Евгения Зиничева Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Глава МЧС России погиб во время учений

В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ рассмотрят вопрос об увековечивании памяти погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева — по этому поводу будет создана специальная комиссия. Об этом сообщает telegram-канал интернет-издания Baza, в распоряжении которого есть документ ведомства.

«Вопросы увековечивания памяти Зиничева рассматривают на заседании комиссии. Решения принимаются путем голосования. Все рассматриваемые на заседании ходатайства должны быть согласованы с семьей погибшего», — говорится в документах.

URA.RU направило запрос в МЧС России. Ответа на момент публикации не поступило.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь оператору Александру Мельнику, который сорвался со скалы, сообщает «Общественное телевидение России». Однако спастись ни одному из них так и не удалось. В декабре 2021 года стало известно, что Зиничеву установят памятник в Москве.

Похоронить Евгения Зиничева было решено в Санкт-Петербурге, на его родине, сообщают «Дни.ру». У погибшего остались жена и сын.