Провокаторы хотели сорвать «Бессмертный полк» в Испании и Франции. Видео

08 мая 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинцы устроили провокацию в Мадриде (Испания) и Париже (Франция) во время согласованного с властями шествия «Бессмертный полк». Такую информацию сообщил Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии каталонских комитетов Альберт Сантин. «Провокации украинских фашистов не смогли остановить мадридский Бессмертный полк! Да здравствует антифашистская победа СССР!» — написал он в запрещенной на территории РФ соцсети Twitter. «Парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции „Бессмертный полк“ у кладбища Пер-Лашез», — передает корреспондент РИА «Новости». Отмечается также, что акция, в которой участвуют десятки человек, согласована с властями. Новость по теме Тюменские власти рассказали, как придумали «Бессмертный полк». За четыре года до первой акции Томска «Бессмертный полк» — главная современная патриотическая акция России, которая появилась в 2000-х годах и проводится каждое 9 Мая — в День Победы. Ранее она называлась «Парадом Победителей». В шествии участвуют родственники и близкие советских солдат, сражавшихся с фашистской Германией в 1941—1945 годах. Позже шествие стали устраивать не только в России, но и в других странах, например во Франции. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Украинцы устроили провокацию в Мадриде (Испания) и Париже (Франция) во время согласованного с властями шествия «Бессмертный полк». Такую информацию сообщил Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии каталонских комитетов Альберт Сантин. «Провокации украинских фашистов не смогли остановить мадридский Бессмертный полк! Да здравствует антифашистская победа СССР!» — написал он в запрещенной на территории РФ соцсети Twitter. «Парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции „Бессмертный полк“ у кладбища Пер-Лашез», — передает корреспондент РИА «Новости». Отмечается также, что акция, в которой участвуют десятки человек, согласована с властями. «Бессмертный полк» — главная современная патриотическая акция России, которая появилась в 2000-х годах и проводится каждое 9 Мая — в День Победы. Ранее она называлась «Парадом Победителей». В шествии участвуют родственники и близкие советских солдат, сражавшихся с фашистской Германией в 1941—1945 годах. Позже шествие стали устраивать не только в России, но и в других странах, например во Франции.