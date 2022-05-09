Токсиколог Кутушов: стресс может вызвать волдыри на коже

10 мая 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Морщины могут появляться из-за короткого сна Фото: Размик Закарян © URA.RU Стресс может вызвать зуд, покраснение, потливость гиперпигментацию и волдыри на коже. Об этом в беседе с URA.RU сообщил профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «Существует прямая взаимосвязь между нервной системой и кожей человека. Под воздействием сильных стрессов организм выделяет гистамин. Признаки: зуд, покраснения и волдыри на коже. При стрессе выбрасываются гормоны кортизол и адреналин, в результате нарушается работа иммунной системы кожи, а значит ослабляется защитная функция. Кожа приобретает сероватый оттенок, более подвержена физическим травмам. Гормональный сбой при стрессе вызывает выработку гормона кортиколиберина. Основные признаки: зуд и покраснение на коже, отеки, гиперпигментация, потливость. Недостаток эстрогена, вызванный коротким сном, приводит к утончению и сухости кожи, а также снижению уровня коллагена в клетках. Так появляются морщины на лице», — рассказал Михаил Кутушов. Токсиколог также объяснил, как питание человека влияет на его внешность. «Главный фактор ухудшения состояния кожи — качество еды и обстоятельства приема пищи. При нормальном состоянии нервной системы состояние кожи и внешний вид сохраняются. Постоянные стрессы меняют изначальный график питания. Кушать в стрессе можно шесть раз в день много или один раз в день. В любом случае результат на лице, на теле и в организме будут отвратительным. Постарайтесь взять себя в руки и не менять режим питания в условиях повышенных нервных потрясений», — отметил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Стресс может вызвать зуд, покраснение, потливость гиперпигментацию и волдыри на коже. Об этом в беседе с URA.RU сообщил профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «Существует прямая взаимосвязь между нервной системой и кожей человека. Под воздействием сильных стрессов организм выделяет гистамин. Признаки: зуд, покраснения и волдыри на коже. При стрессе выбрасываются гормоны кортизол и адреналин, в результате нарушается работа иммунной системы кожи, а значит ослабляется защитная функция. Кожа приобретает сероватый оттенок, более подвержена физическим травмам. Гормональный сбой при стрессе вызывает выработку гормона кортиколиберина. Основные признаки: зуд и покраснение на коже, отеки, гиперпигментация, потливость. Недостаток эстрогена, вызванный коротким сном, приводит к утончению и сухости кожи, а также снижению уровня коллагена в клетках. Так появляются морщины на лице», — рассказал Михаил Кутушов. Токсиколог также объяснил, как питание человека влияет на его внешность. «Главный фактор ухудшения состояния кожи — качество еды и обстоятельства приема пищи. При нормальном состоянии нервной системы состояние кожи и внешний вид сохраняются. Постоянные стрессы меняют изначальный график питания. Кушать в стрессе можно шесть раз в день много или один раз в день. В любом случае результат на лице, на теле и в организме будут отвратительным. Постарайтесь взять себя в руки и не менять режим питания в условиях повышенных нервных потрясений», — отметил профессор.