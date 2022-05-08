Депутат Щапов призвал ввести новые выплаты для детей войны

09 мая 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Детей войны должны без очереди принимать в интернаты для престарелых, сказал Михаил Щапов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети войны должны получить дополнительные денежные выплаты и льготы. Об этом URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «Наша фракция давно и системно требует ввести дополнительные меры поддержки для тех, кто лишился детства, потому что была война. Пусть эта поддержка будет невелика, но эти люди ее заслужили, так как их жизнь началась с тяжелого военного времени. Мы предлагаем, чтобы граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года, постоянно проживавших на территории бывшего СССР в годы Великой Отечественной войны, могли получать ежемесячное пособие в 5 000 рублей с ежегодной индексацией из федерального бюджета», — сказал Михаил Щапов. По словам депутата, необходимо рассмотреть иные дополнительные льготы для этой категории граждан. «Это бесплатная медпомощь. Преимущество при вступлении в жилищные, гаражные кооперативы, садоводческие, дачные товарищества. Преимущество при выделении земли под строительство жилья, а также прием без очереди в интернаты для престарелых и инвалидов, в центры соцобслуживания», — отметил собеседник агентства. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Дети войны должны получить дополнительные денежные выплаты и льготы. Об этом URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «Наша фракция давно и системно требует ввести дополнительные меры поддержки для тех, кто лишился детства, потому что была война. Пусть эта поддержка будет невелика, но эти люди ее заслужили, так как их жизнь началась с тяжелого военного времени. Мы предлагаем, чтобы граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года, постоянно проживавших на территории бывшего СССР в годы Великой Отечественной войны, могли получать ежемесячное пособие в 5 000 рублей с ежегодной индексацией из федерального бюджета», — сказал Михаил Щапов. По словам депутата, необходимо рассмотреть иные дополнительные льготы для этой категории граждан. «Это бесплатная медпомощь. Преимущество при вступлении в жилищные, гаражные кооперативы, садоводческие, дачные товарищества. Преимущество при выделении земли под строительство жилья, а также прием без очереди в интернаты для престарелых и инвалидов, в центры соцобслуживания», — отметил собеседник агентства.