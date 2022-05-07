07 мая 2022
06 мая 2022

Три человека госпитализированы в результате ДТП в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, ваз, дтп, авария, жигули, дорожно-транспортное проишествие
KIA от удара развернуло и выбросило почти на тротуар Фото:

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа произошло ДТП. Три человека госпитализированы, сообщается в telegram-канале ЧП в Нижневартовске.

«Черный автомобиль KIA поворачивал налево на перекрестке. На полной скорости в него врезалась бордовая Daewoo Nexia. Черную машину развернуло и откинуло на столб. К месту аварии начали стягиваться жители», — видно в видео, которое было опубликовано в telegram-каналах.

К месту аварии приехали сотрудники «Скорой помощи» и МВД. Три человека госпитализированы.

Ранее URA.RU рассказывал о десятках аварий из-за шторма, который накрыл Ханты-Мансийский автономный округ. Большинство аварий составляли съезды в кювет из-за скользких дорог.

ДТП в Нижневартовске

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В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа произошло ДТП. Три человека госпитализированы, сообщается в telegram-канале ЧП в Нижневартовске. «Черный автомобиль KIA поворачивал налево на перекрестке. На полной скорости в него врезалась бордовая Daewoo Nexia. Черную машину развернуло и откинуло на столб. К месту аварии начали стягиваться жители», — видно в видео, которое было опубликовано в telegram-каналах. К месту аварии приехали сотрудники «Скорой помощи» и МВД. Три человека госпитализированы. Ранее URA.RU рассказывал о десятках аварий из-за шторма, который накрыл Ханты-Мансийский автономный округ. Большинство аварий составляли съезды в кювет из-за скользких дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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