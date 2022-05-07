В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа произошло ДТП. Три человека госпитализированы, сообщается в telegram-канале ЧП в Нижневартовске.
«Черный автомобиль KIA поворачивал налево на перекрестке. На полной скорости в него врезалась бордовая Daewoo Nexia. Черную машину развернуло и откинуло на столб. К месту аварии начали стягиваться жители», — видно в видео, которое было опубликовано в telegram-каналах.
К месту аварии приехали сотрудники «Скорой помощи» и МВД. Три человека госпитализированы.
В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа произошло ДТП. Три человека госпитализированы, сообщается в telegram-канале ЧП в Нижневартовске. «Черный автомобиль KIA поворачивал налево на перекрестке. На полной скорости в него врезалась бордовая Daewoo Nexia. Черную машину развернуло и откинуло на столб. К месту аварии начали стягиваться жители», — видно в видео, которое было опубликовано в telegram-каналах. К месту аварии приехали сотрудники «Скорой помощи» и МВД. Три человека госпитализированы. Ранее URA.RU рассказывал о десятках аварий из-за шторма, который накрыл Ханты-Мансийский автономный округ. Большинство аварий составляли съезды в кювет из-за скользких дорог.