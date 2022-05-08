Посол ЛНР: целая бригада украинских военных покинула Лисичанск

09 мая 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Продолжаются бои за Лисичанск и Северодонецк Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Сегодня союзными войсками (ЛНР и РФ) взят под контроль населенный пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Дипломат напомнил, что в настоящее время идут бои за этот город, а также за соседний Северодонецк. «Cоюзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск. На юго-востоке от Северодонецка еще продолжаются бои, но они близки к завершению», — пояснил он. Ранее Мирошник докладывал, что российские военные совместно с подразделениями Луганской народной республики ведут зачистку окраин города Попасная в ЛНР. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что населенный пункт полностью освобожден от украинских боевиков. Также подчеркивалось, что город является стратегически важным объектом, потому что именно из-за его блокировки российским войскам не удавалось добраться до треугольника «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». Теперь ВС РФ получили возможность попасть в последние подконтрольные ВСУ города Луганской народной республики. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Сегодня союзными войсками (ЛНР и РФ) взят под контроль населенный пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Дипломат напомнил, что в настоящее время идут бои за этот город, а также за соседний Северодонецк. «Cоюзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск. На юго-востоке от Северодонецка еще продолжаются бои, но они близки к завершению», — пояснил он. Ранее Мирошник докладывал, что российские военные совместно с подразделениями Луганской народной республики ведут зачистку окраин города Попасная в ЛНР. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что населенный пункт полностью освобожден от украинских боевиков. Также подчеркивалось, что город является стратегически важным объектом, потому что именно из-за его блокировки российским войскам не удавалось добраться до треугольника «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». Теперь ВС РФ получили возможность попасть в последние подконтрольные ВСУ города Луганской народной республики. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.