В Москве на Красной площади начался главный парад в честь 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве на Красной площади начался парад, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи человек пройдут на улице с портретами своих родных, чтобы поучаствовать в акции памяти «Бессмертный полк».

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00. В нем принимают участие тысячи военнослужащих. Военная техника начала въезжать в Москву в преддверии парада в период с 8 до 9 часов утра.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковц заявлял, что метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы в Москве будут сложными. Перед Парадом Победы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в разговоре с РИА «Новости», что авиапарад в Москве отменен из-за погоды. Также первые Парады Победы стартовали во Владивостоке и на Сахалине. В Петропавловске-Камчатском впервые прошла женская рота.