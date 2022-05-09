В Москве стартовал Парад Победы. Видеотрансляция

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, военная техника, военный, вооружение, парад победы, армия россии, т-34, т34, знамя победы, 9 мая, красная площадь, танк, солдат
В Москве на Красной площади начался главный парад в честь 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото:

В Москве на Красной площади начался парад, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи человек пройдут на улице с портретами своих родных, чтобы поучаствовать в акции памяти «Бессмертный полк».

Торжественный военный парад Победы начался в 10:00. В нем принимают участие тысячи военнослужащих. Военная техника начала въезжать в Москву в преддверии парада в период с 8 до 9 часов утра.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковц заявлял, что метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы в Москве будут сложными. Перед Парадом Победы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в разговоре с РИА «Новости», что авиапарад в Москве отменен из-за погоды. Также первые Парады Победы стартовали во Владивостоке и на Сахалине. В Петропавловске-Камчатском впервые прошла женская рота.

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В Москве на Красной площади начался парад, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи человек пройдут на улице с портретами своих родных, чтобы поучаствовать в акции памяти «Бессмертный полк». Торжественный военный парад Победы начался в 10:00. В нем принимают участие тысячи военнослужащих. Военная техника начала въезжать в Москву в преддверии парада в период с 8 до 9 часов утра. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковц заявлял, что метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы в Москве будут сложными. Перед Парадом Победы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в разговоре с РИА «Новости», что авиапарад в Москве отменен из-за погоды. Также первые Парады Победы стартовали во Владивостоке и на Сахалине. В Петропавловске-Камчатском впервые прошла женская рота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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