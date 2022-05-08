Пермский сенатор назвал две главные цели РФ на Украине

Андрей Климов назвал наивным подход навязывания России конкретной даты окончания спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов объяснил главные цели России на Украине. По его словам, это сохранение жизней мирного населения, личного состава вооруженных сил России, а также гражданской инфраструктуры. Об этом Климов, принимавший в Перми участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, рассказал URA.RU.

«У нас задача не к какой-то дате что-то сделать, а достичь конкретного результата. При этом [понести] минимальные потери и среди наших войск, и среди мирного населения. И не допускать разрушения гражданской инфраструктуры. Поэтому мы действуем так, как требует обстановка, а обстановка меняется», — отметил Климов. Климов подчеркнул, что попытки западных стран навязать России определенную дату окончания спецоперации «это глупый и наивный подход, который преследует цель создать «брожение умов».

Ранее Климов, попавший в обновленный список санкций правительства Австралии, предложил исключить ряд стран из списка, недружественных России. По мнению сенатора, для этого они должны на практике доказать свою лояльность Москве и компенсировать нанесенный России ущерб.

Спецоперация войск РФ на территории Украины проводится 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявлял, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины, избавление жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей.