FT: Боррель требует отдать резервы России в Европе Украине

09 мая 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал передать Украине замороженные в Европе резервы России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Странам Евросоюза (ЕС) следует поддержать изъятие замороженных валютных резервов России и передачу их на восстановление Украины после спецоперации. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Ранее США взяли под свой контроль принадлежащие афганскому центральному банку активы на миллиарды долларов отчасти для потенциальной компенсации жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране, и что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России. Я бы высказался за, поскольку это очень логично», — сказал Боррель в беседе с Financial Times. Он отметил, что данный вопрос является одним из ключевых для Евросоюза. «Надеюсь, дискуссия о „компенсации“ будет идти из РФ», — сказал он. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозили активы Центробанка России после начала спецоперации на территории Украины. Несмотря на то, что главная цель российских войск — помощь мирному населению Донбасса, ряд стран ввел против РФ жесткие санкции, которые, помимо экономического сектора, коснулись как банков, так и многих представителей политики и бизнеса. Кроме того, в новом пакете санкций уже анонсирован запрет на российскую нефть, пишет RT. Комплекс мер включает в себя отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от межбанковской системы SWIFT, дополняет «Царьград». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Странам Евросоюза (ЕС) следует поддержать изъятие замороженных валютных резервов России и передачу их на восстановление Украины после спецоперации. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Ранее США взяли под свой контроль принадлежащие афганскому центральному банку активы на миллиарды долларов отчасти для потенциальной компенсации жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране, и что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России. Я бы высказался за, поскольку это очень логично», — сказал Боррель в беседе с Financial Times. Он отметил, что данный вопрос является одним из ключевых для Евросоюза. «Надеюсь, дискуссия о „компенсации“ будет идти из РФ», — сказал он. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозили активы Центробанка России после начала спецоперации на территории Украины. Несмотря на то, что главная цель российских войск — помощь мирному населению Донбасса, ряд стран ввел против РФ жесткие санкции, которые, помимо экономического сектора, коснулись как банков, так и многих представителей политики и бизнеса. Кроме того, в новом пакете санкций уже анонсирован запрет на российскую нефть, пишет RT. Комплекс мер включает в себя отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от межбанковской системы SWIFT, дополняет «Царьград».