150 тысяч свердловчан прошли в «Бессмертном полку». Фоторепортаж

09 мая 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Колонну возглавили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Евгений (Кульберг) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В 2022 году Бессмертный полк вернулся в оффлайн. Из-за пандемии в течение последних двух лет акция проводилась в онлайн-формате. В этом году шествия «Бессмертного полка» состоялись в 55 городах, деревнях и поселках Свердловской области. По данным организаторов, в Екатеринбурге в акции приняли участие 150 тысяч уральцев. Еще почти 50 тысяч — в других городах региона. В Екатеринбурге люди стали стягиваться к месту сбора с раннего утра. И уже к 9.00 улицы Царская и Толмачева были заполнены уральцами, пришедшими сюда целыми семьями с детьми, компаниями друзей, группами коллег. Перед началом «Бессмертного полка» волонтеры раздавали участникам значки с георгиевской лентой и символом спецоперации Z. В ожидании старта акции люди исполняли песни военных лет. Колонна «Бессмертного полка» остановилась на площади 1905 года и исполнила песню из фильма «Белорусский вокзал» «Мы за ценой не постоим». Затем шествие продолжилось по проспекту Ленина в сторону площади Коммунаров. Проходя мимо ветеранов ВОВ участники шествия подходили и благодарили их, желали им долгих лет и здоровья и целовали руки. В «Бессмертном полку» также заметили главу Свердловской области Евгения Куйвашева, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Вместе с уральцами они прошли в колонне по центру Екатеринбурга. Некоторые екатеринбургские политики не стали участвовать в «полку», поскольку, как они сами признались, фотографии их родственников-фронтовиков не сохранились. Фото: Размик Закарян © URA.RU Один из самых маленьких участников шествия — 11-месячный Миша пришел вместе с мамой Еленой Коротиной. «Для нас это важно. И ребенку будем прививать патриотизм, любовь к Родине, чтобы чтил традиции наших предков и гордился их подвигами. У нас воевали оба прадеда. Один воевал на Украине, второй — под Москвой», — рассказала молодая мама. Сестры Ольга и Надежда Вершинины приехали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, чтобы принять участие в шествии на родине их деда — героя войны Захара Николаевича Вершинина. «Дед воевал в 182-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. Войну начал в 1943 году в 18 лет, дошел до Будапешта. Награжден медалью „За взятие Будапешта“. Бабушка труженица тыла Липовцева Зоя Афанасьевна с 15 лет работала на хлебозаводе», — рассказали Ольга и Надежда Вершинины. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Елена Перевозчикова с сыном Максимом пришли почтить память нескольких предков: деда и трех прадедов. «Один из прадедов участвовал в битве за Берлин и был в группе, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом. Другие два прадеда воевали на Ленинградском фронте, участвовали в освобождении Ленинграда. Дед сражался под Сталинградом. Все вернулись живыми. День Победы всегда был большим праздником для нашей семьи. Мы раньше слышали это от бабушек, а нашим детям из первых уст уже никто не расскажет об их славных подвигах. Поэтому „Бессмертный полк“ — редкий повод показать детям, насколько важно помнить историю своих предков», — рассказала Елена Перевозчикова. Татьяна Климина пришла с портретом своего деда. «Это акция важна для каждого россиянина и выходца из республик СССР. Весь мой род и по материнской, и по отцовской линии прошел через войну. На портрете мой дед Андрей Иванович Аляпушев, дошедший до Кенигсберга, получивший серьезное ранение. С большой честью принесла сегодня сюда его портрет. И с гордостью наблюдаю, что помимо взрослых людей, таких как я, здесь огромное количество молодежи», — отметила Татьяна Климина. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Зинаида Лапина пришла славить своего отца. «Отец Волков Леонид Семенович мобилизовался в 1947 году. Был командиром отделения БТР, 128-й гвардейский стрелковый полк. В 1942 году у него было серьезное ранение в ногу, хотели комиссовать, но он вернулся на фронт. Про войну рассказывать не любил. Но я знаю, что он хотел бы быть в этом строю сегодня», — отметила женщина. Екатерина Клешнина с двумя сыновьями пришла отдать дань памяти прадеду — прапрадеду своих детей. Завершилось шествие возле Дворца молодежи, где участников «Бессмертного полка» ждал концерт от Уральского театра эстрады, а также бесплатная солдатская каша. Очередь за ней выстроилась через всю площадь Коммунаров: от входной группы «Дворца молодежи» и до одноименной трамвайной остановки. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Не все горожане смогли пройти в колонне Бессмертного полка. Но это не имеет значения, они все равно стали его участниками Фото: Размик Закарян © URA.RU Больше 100 тысяч человек прошли в Бессмертном полку по Екатеринбургу Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Шествие завершилось у Дворца молодежи Фото: Размик Закарян © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В 2022 году Бессмертный полк вернулся в оффлайн. Из-за пандемии в течение последних двух лет акция проводилась в онлайн-формате. В этом году шествия «Бессмертного полка» состоялись в 55 городах, деревнях и поселках Свердловской области. По данным организаторов, в Екатеринбурге в акции приняли участие 150 тысяч уральцев. Еще почти 50 тысяч — в других городах региона. В Екатеринбурге люди стали стягиваться к месту сбора с раннего утра. И уже к 9.00 улицы Царская и Толмачева были заполнены уральцами, пришедшими сюда целыми семьями с детьми, компаниями друзей, группами коллег. Перед началом «Бессмертного полка» волонтеры раздавали участникам значки с георгиевской лентой и символом спецоперации Z. В ожидании старта акции люди исполняли песни военных лет. Колонна «Бессмертного полка» остановилась на площади 1905 года и исполнила песню из фильма «Белорусский вокзал» «Мы за ценой не постоим». Затем шествие продолжилось по проспекту Ленина в сторону площади Коммунаров. Проходя мимо ветеранов ВОВ участники шествия подходили и благодарили их, желали им долгих лет и здоровья и целовали руки. В «Бессмертном полку» также заметили главу Свердловской области Евгения Куйвашева, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Вместе с уральцами они прошли в колонне по центру Екатеринбурга. Некоторые екатеринбургские политики не стали участвовать в «полку», поскольку, как они сами признались, фотографии их родственников-фронтовиков не сохранились. Один из самых маленьких участников шествия — 11-месячный Миша пришел вместе с мамой Еленой Коротиной. «Для нас это важно. И ребенку будем прививать патриотизм, любовь к Родине, чтобы чтил традиции наших предков и гордился их подвигами. У нас воевали оба прадеда. Один воевал на Украине, второй — под Москвой», — рассказала молодая мама. Сестры Ольга и Надежда Вершинины приехали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, чтобы принять участие в шествии на родине их деда — героя войны Захара Николаевича Вершинина. «Дед воевал в 182-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. Войну начал в 1943 году в 18 лет, дошел до Будапешта. Награжден медалью „За взятие Будапешта“. Бабушка труженица тыла Липовцева Зоя Афанасьевна с 15 лет работала на хлебозаводе», — рассказали Ольга и Надежда Вершинины. Елена Перевозчикова с сыном Максимом пришли почтить память нескольких предков: деда и трех прадедов. «Один из прадедов участвовал в битве за Берлин и был в группе, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом. Другие два прадеда воевали на Ленинградском фронте, участвовали в освобождении Ленинграда. Дед сражался под Сталинградом. Все вернулись живыми. День Победы всегда был большим праздником для нашей семьи. Мы раньше слышали это от бабушек, а нашим детям из первых уст уже никто не расскажет об их славных подвигах. Поэтому „Бессмертный полк“ — редкий повод показать детям, насколько важно помнить историю своих предков», — рассказала Елена Перевозчикова. Татьяна Климина пришла с портретом своего деда. «Это акция важна для каждого россиянина и выходца из республик СССР. Весь мой род и по материнской, и по отцовской линии прошел через войну. На портрете мой дед Андрей Иванович Аляпушев, дошедший до Кенигсберга, получивший серьезное ранение. С большой честью принесла сегодня сюда его портрет. И с гордостью наблюдаю, что помимо взрослых людей, таких как я, здесь огромное количество молодежи», — отметила Татьяна Климина. Зинаида Лапина пришла славить своего отца. «Отец Волков Леонид Семенович мобилизовался в 1947 году. Был командиром отделения БТР, 128-й гвардейский стрелковый полк. В 1942 году у него было серьезное ранение в ногу, хотели комиссовать, но он вернулся на фронт. Про войну рассказывать не любил. Но я знаю, что он хотел бы быть в этом строю сегодня», — отметила женщина. Екатерина Клешнина с двумя сыновьями пришла отдать дань памяти прадеду — прапрадеду своих детей. Завершилось шествие возле Дворца молодежи, где участников «Бессмертного полка» ждал концерт от Уральского театра эстрады, а также бесплатная солдатская каша. Очередь за ней выстроилась через всю площадь Коммунаров: от входной группы «Дворца молодежи» и до одноименной трамвайной остановки.