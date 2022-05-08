Мэрия Екатеринбурга перенесла салют 9 Мая. Но потом передумала

09 мая 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Салют перенесли на пол часа вперед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Праздничный салют 9 мая в Екатеринбурге перенести на пол часа. Фейерверк начнется в 22:30. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. «По решению оргкомитета начало салюта и фейерверка сегодня перенесено на полчаса. Он начнется в 22:30», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. Причина переноса не уточняется. Артиллеристы центрального военного округа проводили репетицию праздничного салюта на специальном полигоне в Екатеринбурге. Небо над Екатеринбургом 9 мая украсят более 500 салютных залпов. «Ритм пусков салюта будут задавать легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска», — уточняет пресс-служба. Мы ведем прямую online-трансляцию празднования Дня Победы в уральской столице. Обновлено в 14:30: Пресс-служба мэрии удалила сообщение о переносе фейерверка в своем telegram-канале. «Нам дали неверную информацию. Салют состоится в 22:00, как и планировалось», — пояснил пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Праздничный салют 9 мая в Екатеринбурге перенести на пол часа. Фейерверк начнется в 22:30. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. «По решению оргкомитета начало салюта и фейерверка сегодня перенесено на полчаса. Он начнется в 22:30», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. Причина переноса не уточняется. Артиллеристы центрального военного округа проводили репетицию праздничного салюта на специальном полигоне в Екатеринбурге. Небо над Екатеринбургом 9 мая украсят более 500 салютных залпов. «Ритм пусков салюта будут задавать легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска», — уточняет пресс-служба. Мы ведем прямую online-трансляцию празднования Дня Победы в уральской столице. Обновлено в 14:30: Пресс-служба мэрии удалила сообщение о переносе фейерверка в своем telegram-канале. «Нам дали неверную информацию. Салют состоится в 22:00, как и планировалось», — пояснил пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян.