Военные ЦВО отрепетировали салют парада Победы. Фото, видео

04 мая 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Парадный салют будет из 500 артиллерийских залпов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Артиллеристы центрального военного округа отрепетировали салют парада Победы в Екатеринбурге залпами раритетных орудий и запусками из салютных установок. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на своем официальном сайте. «В ходе практических действий они отработали порядок выполнения выстрелов из раритетных орудий и пусков из салютных установок. Торжественные залпы в День Победы артиллеристы ЦВО произведут из шести 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года, расположенных в Преображенском парке Академического района, летнем парке „Уралмаш“ и на набережной Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы. Небо над Екатеринбургом 9 мая украсят более 500 салютных залпов. «Ритм пусков салюта будут задавать легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска», — уточняет пресс-служба. Ранее над Екатеринбургом летчики отрепетировали парад авиации, который состоится после парада наземной техники 9 мая. Также URA.RU сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города во время репетиций парада победы. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая. Фото: пресс-служба ЦВО Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Артиллеристы центрального военного округа отрепетировали салют парада Победы в Екатеринбурге залпами раритетных орудий и запусками из салютных установок. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на своем официальном сайте. «В ходе практических действий они отработали порядок выполнения выстрелов из раритетных орудий и пусков из салютных установок. Торжественные залпы в День Победы артиллеристы ЦВО произведут из шести 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года, расположенных в Преображенском парке Академического района, летнем парке „Уралмаш“ и на набережной Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы. Небо над Екатеринбургом 9 мая украсят более 500 салютных залпов. «Ритм пусков салюта будут задавать легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска», — уточняет пресс-служба. Ранее над Екатеринбургом летчики отрепетировали парад авиации, который состоится после парада наземной техники 9 мая. Также URA.RU сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города во время репетиций парада победы. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая.