В столице Урала стартовало празднование 9 Мая. Парад в честь 77-й годовщины со Дня Победы начнется в 10:00, на площади 1905 года пройдет демонстрация военной техники и торжественный выезд ветеранов. Позже над Екатеринбургом пролетят самолеты-разведчики и пассажирский Ту-134 с акцией «Воздушный бессмертный полк»: на борту самолета разместят портреты фронтовиков и красное знамя победы.
URA.RU в режиме онлайн будет рассказывать о праздничных мероприятиях. Также мы подготовили подробную афишу 9 Мая.
11:1609.05.2022 Публикуем видео с парада Победы от наших корреспондентов.
11:0409.05.2022 Посмотрите фотографии с парада Победы от нашего фотокорреспондента.
11:0309.05.2022 В этом году на параде Победы отменили пролет самолетов. О причинах отмены авиапарада пока что ничего не известно. «Один из военных на площади 1905 года сказал, что во время генеральной репетиции пролет самолетов был, но сейчас, видимо, что-то пошло не так», — передает корреспондент URA.RU.
10:5809.05.2022 Парад Победы в Екатеринбурге завершился
10:5709.05.2022 Парад Победы завершает марш «Прощание славянки»
10:55 Ансамбль ЦВО исполняет клинковку, позаимствованную у казаков
10:5109.05.2022 Впервые за многие годы парад Победы в Екатеринбурге проходит без главнокомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). В отсутствие генерал-полковника Александра Лапина парадом руководит генерал-майор Рустам Миннекаев — зам Лапина, исполняющий его обязанности, передает корреспондентURA.RU.
10:4709.05.2022 «Бессмертный полк» приближается к площади 1905 года
10:4409.05.2022 На параде Победы в Екатеринбурге закончился показ военной техники сухопутных войск
10:4009.05.2022 В Екатеринбурге стартовал «Бессмертный полк»
10:3909.05.2022 На военной технике парада присутствует символика специальной военной операции РФ на Украине
Фото: Эдуард Корниенко URA.RU
10:3709.05.2022 По проспекту Ленина проехались танки и бронетранспортеры пехоты
10:3609.05.2022 Также за Парадом Победы наблюдают министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, замгубернаторы Валерий Чайников и Дмитрий Ионин, начальник СвЖД Иван Колесников, вице-спикер ЗакСО Виктор Шептий и вице-спикер Михаил Клименк
10:3409.05.2022 Свердловские VIP появились на площади в 09:30, до этого они были на фуршете в мэрии — это традиция.
10:1909.05.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с трибуны поздравил уральцев с Днем Победы. «Чем дальше мы от мая 45-го, тем меньше с нами остается наших фронтовиков. Поэтому так важно успеть сказать „спасибо“ и поклониться до земли каждому ветерану, который встречает с нами эту весну. Спасибо вам, наши герои!», — сказал глава региона.
10:1009.05.2022 Губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранним утром возложили цветы на мемориальном комплексе на Широкой Речке.
В столице Урала стартовало празднование 9 Мая. Парад в честь 77-й годовщины со Дня Победы начнется в 10:00, на площади 1905 года пройдет демонстрация военной техники и торжественный выезд ветеранов. Позже над Екатеринбургом пролетят самолеты-разведчики и пассажирский Ту-134 с акцией «Воздушный бессмертный полк»: на борту самолета разместят портреты фронтовиков и красное знамя победы. URA.RU в режиме онлайн будет рассказывать о праздничных мероприятиях. Также мы подготовили подробную афишу 9 Мая. 11:16 09.05.2022 Публикуем видео с парада Победы от наших корреспондентов. 11:04 09.05.2022 Посмотрите фотографии с парада Победы от нашего фотокорреспондента. 11:03 09.05.2022 В этом году на параде Победы отменили пролет самолетов. О причинах отмены авиапарада пока что ничего не известно. «Один из военных на площади 1905 года сказал, что во время генеральной репетиции пролет самолетов был, но сейчас, видимо, что-то пошло не так», — передает корреспондент URA.RU. 10:58 09.05.2022 Парад Победы в Екатеринбурге завершился 10:57 09.05.2022 Парад Победы завершает марш «Прощание славянки» 10:55 Ансамбль ЦВО исполняет клинковку, позаимствованную у казаков 10:51 09.05.2022 Впервые за многие годы парад Победы в Екатеринбурге проходит без главнокомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). В отсутствие генерал-полковника Александра Лапина парадом руководит генерал-майор Рустам Миннекаев — зам Лапина, исполняющий его обязанности, передает корреспондент URA.RU. 10:47 09.05.2022 «Бессмертный полк» приближается к площади 1905 года 10:44 09.05.2022 На параде Победы в Екатеринбурге закончился показ военной техники сухопутных войск 10:40 09.05.2022 В Екатеринбурге стартовал «Бессмертный полк» 10:39 09.05.2022 На военной технике парада присутствует символика специальной военной операции РФ на Украине 10:37 09.05.2022 По проспекту Ленина проехались танки и бронетранспортеры пехоты 10:36 09.05.2022 Также за Парадом Победы наблюдают министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, замгубернаторы Валерий Чайников и Дмитрий Ионин, начальник СвЖД Иван Колесников, вице-спикер ЗакСО Виктор Шептий и вице-спикер Михаил Клименк 10:34 09.05.2022 Свердловские VIP появились на площади в 09:30, до этого они были на фуршете в мэрии — это традиция. 10:32 09.05.2022 Свердловчане собираются на «Бессмертный полк» 10:31 09.05.2022 На параде Победы впервые прошел расчет кадетов из Свердловской области 10:25 09.05.2022 Вместе с губернатором Куйвашевым и мэром Орловым на трибуне традиционно спикер гордумы Игорь Володин, сенаторы Россель и Чернецкий, митрополит Евгений. 10:19 09.05.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с трибуны поздравил уральцев с Днем Победы. «Чем дальше мы от мая 45-го, тем меньше с нами остается наших фронтовиков. Поэтому так важно успеть сказать „спасибо“ и поклониться до земли каждому ветерану, который встречает с нами эту весну. Спасибо вам, наши герои!», — сказал глава региона. 10:10 09.05.2022 Губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранним утром возложили цветы на мемориальном комплексе на Широкой Речке.