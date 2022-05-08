В Екатеринбурге празднуют День Победы. Онлайн-трансляция URA.RU

09 мая 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Празднование 9 Мая началось на площади 1905 года в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В столице Урала стартовало празднование 9 Мая. Парад в честь 77-й годовщины со Дня Победы начнется в 10:00, на площади 1905 года пройдет демонстрация военной техники и торжественный выезд ветеранов. Позже над Екатеринбургом пролетят самолеты-разведчики и пассажирский Ту-134 с акцией «Воздушный бессмертный полк»: на борту самолета разместят портреты фронтовиков и красное знамя победы. URA.RU в режиме онлайн будет рассказывать о праздничных мероприятиях. Также мы подготовили подробную афишу 9 Мая. 11:16 Публикуем видео с парада Победы от наших корреспондентов. 11:04 Посмотрите фотографии с парада Победы от нашего фотокорреспондента. 11:03 В этом году на параде Победы отменили пролет самолетов. О причинах отмены авиапарада пока что ничего не известно. «Один из военных на площади 1905 года сказал, что во время генеральной репетиции пролет самолетов был, но сейчас, видимо, что-то пошло не так», — передает корреспондент URA.RU. 10:58 Парад Победы в Екатеринбурге завершился 10:57 Парад Победы завершает марш «Прощание славянки» 10:55 Ансамбль ЦВО исполняет клинковку, позаимствованную у казаков 10:51 Впервые за многие годы парад Победы в Екатеринбурге проходит без главнокомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). В отсутствие генерал-полковника Александра Лапина парадом руководит генерал-майор Рустам Миннекаев — зам Лапина, исполняющий его обязанности, передает корреспондент URA.RU. 10:47 «Бессмертный полк» приближается к площади 1905 года 10:44 На параде Победы в Екатеринбурге закончился показ военной техники сухопутных войск 10:40 В Екатеринбурге стартовал «Бессмертный полк» 10:39 На военной технике парада присутствует символика специальной военной операции РФ на Украине Фото: Эдуард Корниенко URA.RU 10:37 По проспекту Ленина проехались танки и бронетранспортеры пехоты 10:36 Также за Парадом Победы наблюдают министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, замгубернаторы Валерий Чайников и Дмитрий Ионин, начальник СвЖД Иван Колесников, вице-спикер ЗакСО Виктор Шептий и вице-спикер Михаил Клименк 10:34 Свердловские VIP появились на площади в 09:30, до этого они были на фуршете в мэрии — это традиция. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 10:32 Свердловчане собираются на «Бессмертный полк» 10:31 На параде Победы впервые прошел расчет кадетов из Свердловской области 10:25 Вместе с губернатором Куйвашевым и мэром Орловым на трибуне традиционно спикер гордумы Игорь Володин, сенаторы Россель и Чернецкий, митрополит Евгений. «Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (в центре) взял с собой внучку на VIP-трибуну, ранее детей там не было» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 10:19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с трибуны поздравил уральцев с Днем Победы. «Чем дальше мы от мая 45-го, тем меньше с нами остается наших фронтовиков. Поэтому так важно успеть сказать „спасибо“ и поклониться до земли каждому ветерану, который встречает с нами эту весну. Спасибо вам, наши герои!», — сказал глава региона. 10:10 Губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранним утром возложили цветы на мемориальном комплексе на Широкой Речке.

В столице Урала стартовало празднование 9 Мая. Парад в честь 77-й годовщины со Дня Победы начнется в 10:00, на площади 1905 года пройдет демонстрация военной техники и торжественный выезд ветеранов. Позже над Екатеринбургом пролетят самолеты-разведчики и пассажирский Ту-134 с акцией «Воздушный бессмертный полк»: на борту самолета разместят портреты фронтовиков и красное знамя победы. URA.RU в режиме онлайн будет рассказывать о праздничных мероприятиях. Также мы подготовили подробную афишу 9 Мая. 11:16 09.05.2022 Публикуем видео с парада Победы от наших корреспондентов. 11:04 09.05.2022 Посмотрите фотографии с парада Победы от нашего фотокорреспондента. 11:03 09.05.2022 В этом году на параде Победы отменили пролет самолетов. О причинах отмены авиапарада пока что ничего не известно. «Один из военных на площади 1905 года сказал, что во время генеральной репетиции пролет самолетов был, но сейчас, видимо, что-то пошло не так», — передает корреспондент URA.RU. 10:58 09.05.2022 Парад Победы в Екатеринбурге завершился 10:57 09.05.2022 Парад Победы завершает марш «Прощание славянки» 10:55 Ансамбль ЦВО исполняет клинковку, позаимствованную у казаков 10:51 09.05.2022 Впервые за многие годы парад Победы в Екатеринбурге проходит без главнокомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). В отсутствие генерал-полковника Александра Лапина парадом руководит генерал-майор Рустам Миннекаев — зам Лапина, исполняющий его обязанности, передает корреспондент URA.RU. 10:47 09.05.2022 «Бессмертный полк» приближается к площади 1905 года 10:44 09.05.2022 На параде Победы в Екатеринбурге закончился показ военной техники сухопутных войск 10:40 09.05.2022 В Екатеринбурге стартовал «Бессмертный полк» 10:39 09.05.2022 На военной технике парада присутствует символика специальной военной операции РФ на Украине 10:37 09.05.2022 По проспекту Ленина проехались танки и бронетранспортеры пехоты 10:36 09.05.2022 Также за Парадом Победы наблюдают министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, замгубернаторы Валерий Чайников и Дмитрий Ионин, начальник СвЖД Иван Колесников, вице-спикер ЗакСО Виктор Шептий и вице-спикер Михаил Клименк 10:34 09.05.2022 Свердловские VIP появились на площади в 09:30, до этого они были на фуршете в мэрии — это традиция. 10:32 09.05.2022 Свердловчане собираются на «Бессмертный полк» 10:31 09.05.2022 На параде Победы впервые прошел расчет кадетов из Свердловской области 10:25 09.05.2022 Вместе с губернатором Куйвашевым и мэром Орловым на трибуне традиционно спикер гордумы Игорь Володин, сенаторы Россель и Чернецкий, митрополит Евгений. 10:19 09.05.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с трибуны поздравил уральцев с Днем Победы. «Чем дальше мы от мая 45-го, тем меньше с нами остается наших фронтовиков. Поэтому так важно успеть сказать „спасибо“ и поклониться до земли каждому ветерану, который встречает с нами эту весну. Спасибо вам, наши герои!», — сказал глава региона. 10:10 09.05.2022 Губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранним утром возложили цветы на мемориальном комплексе на Широкой Речке.