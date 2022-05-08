08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Власти раскрыли число тюменцев в «Бессмертном полку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад 9 мая . Тюмень, 9 мая, парад, день победы
Парад Победы прошел в Тюмени впервые за три года Фото:

Более 95 000 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Более 95 000 человек приняли участие в шествии „Бессмертного полка“ в Тюмени 9 мая. Масштабная колонна прошла по улице Республики от Центральной площади до „Технопарка“», — рассказали в инфоцентре.

Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошло в областной столице впервые за три года. URA.RU ведет трансляцию празднования.

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Более 95 000 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Более 95 000 человек приняли участие в шествии „Бессмертного полка“ в Тюмени 9 мая. Масштабная колонна прошла по улице Республики от Центральной площади до „Технопарка“», — рассказали в инфоцентре. Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошло в областной столице впервые за три года. URA.RU ведет трансляцию празднования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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