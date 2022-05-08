Власти раскрыли число тюменцев в «Бессмертном полку»

Парад Победы прошел в Тюмени впервые за три года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Более 95 000 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Более 95 000 человек приняли участие в шествии „Бессмертного полка“ в Тюмени 9 мая. Масштабная колонна прошла по улице Республики от Центральной площади до „Технопарка“», — рассказали в инфоцентре.

Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошло в областной столице впервые за три года. URA.RU ведет трансляцию празднования.