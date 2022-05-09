ТАСС: на посла РФ в Польше совершили нападение

Посла облили краской при попытке возложить цветы на 9 мая
На посла России в Польше Сергея Андреева было совершенно нападение в Варшаве. Инцидент произошел, когда дипломат пришел возложить цветы на кладбище советских солдат.
«На посла РФ в Польше напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат. Его облили красной краской», — передает корреспондент ТАСС с места событий.
Андреев отреагировал на нападение спокойно. Во время инцидента он вел себя сдержанно, несмотря на то, что краска попала ему в глаза. После инцидента он не смог возложить венок на кладбище и в сопровождении полиции покинул место происшествия.
Скриншот с видеозаписи РИА «Новости»
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