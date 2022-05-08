08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Мэр Салехарда рассказал о родственнике, освобождавшем Украину. Видео

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Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, бессмертный полк, день победы, 9 мая
В колонне Бессмертного полка прошли жители Салехарда (архивное фото) Фото:

Дедушка главы Салехарда (ЯНАО) Алексея Титовского был тяжело ранен в 1943 году при освобождении Украины. Об этом рассказал URA.RU мэр ямальской столицы, принявший 9 мая участие в шествии Бессмертного полка.

«Титовский Алексей Сергеевич, мой дед. В честь него назвали меня. В 19 лет его призвали на фронт, он освобождал левобережную Украину, был тяжело ранен, когда форсировал Днепр в октябре 1943 года. Я помню его, горжусь им. Это герой нашей семьи», — рассказал глава ямальской столицы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в традиционном формате шествие в ЯНАО прошло впервые с 2019 года. В Салехарде в колонне Бессмертного полка также принял участие губернатор Дмитрий Артюхов — он пришел с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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Дедушка главы Салехарда (ЯНАО) Алексея Титовского был тяжело ранен в 1943 году при освобождении Украины. Об этом рассказал URA.RU мэр ямальской столицы, принявший 9 мая участие в шествии Бессмертного полка. «Титовский Алексей Сергеевич, мой дед. В честь него назвали меня. В 19 лет его призвали на фронт, он освобождал левобережную Украину, был тяжело ранен, когда форсировал Днепр в октябре 1943 года. Я помню его, горжусь им. Это герой нашей семьи», — рассказал глава ямальской столицы. Ранее URA.RU рассказывало, что в традиционном формате шествие в ЯНАО прошло впервые с 2019 года. В Салехарде в колонне Бессмертного полка также принял участие губернатор Дмитрий Артюхов — он пришел с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
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