Мэр Салехарда рассказал о родственнике, освобождавшем Украину. Видео

09 мая 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

В колонне Бессмертного полка прошли жители Салехарда (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Дедушка главы Салехарда (ЯНАО) Алексея Титовского был тяжело ранен в 1943 году при освобождении Украины. Об этом рассказал URA.RU мэр ямальской столицы, принявший 9 мая участие в шествии Бессмертного полка. «Титовский Алексей Сергеевич, мой дед. В честь него назвали меня. В 19 лет его призвали на фронт, он освобождал левобережную Украину, был тяжело ранен, когда форсировал Днепр в октябре 1943 года. Я помню его, горжусь им. Это герой нашей семьи», — рассказал глава ямальской столицы. Ранее URA.RU рассказывало, что в традиционном формате шествие в ЯНАО прошло впервые с 2019 года. В Салехарде в колонне Бессмертного полка также принял участие губернатор Дмитрий Артюхов — он пришел с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Дедушка главы Салехарда (ЯНАО) Алексея Титовского был тяжело ранен в 1943 году при освобождении Украины. Об этом рассказал URA.RU мэр ямальской столицы, принявший 9 мая участие в шествии Бессмертного полка. «Титовский Алексей Сергеевич, мой дед. В честь него назвали меня. В 19 лет его призвали на фронт, он освобождал левобережную Украину, был тяжело ранен, когда форсировал Днепр в октябре 1943 года. Я помню его, горжусь им. Это герой нашей семьи», — рассказал глава ямальской столицы. Ранее URA.RU рассказывало, что в традиционном формате шествие в ЯНАО прошло впервые с 2019 года. В Салехарде в колонне Бессмертного полка также принял участие губернатор Дмитрий Артюхов — он пришел с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.