В Екатеринбурге парад Победы запечатлели с высоты птичьего полетаФото: Департамент информполитики Свердловской области
Акцию «Бессмертный полк» и парад в Екатеринбурге, посвященный 77-летию со Дня Победы, запечатлели с высоты птичьего полета. Фотографиями поделились в Департаменте информполитики региона, там отметили, что в Екатеринбурге на акцию вышло 150 тысяч человек, а в остальных городах — около 50 тысяч.
«Военная техника сверху выглядит как игрушечные машинки! А количество свердловчан, пришедших на „Бессмертный полк“, впечатляет: это огромная река людей», — делится впечатлениями читательница URA.RU.
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
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Акцию «Бессмертный полк» и парад в Екатеринбурге, посвященный 77-летию со Дня Победы, запечатлели с высоты птичьего полета. Фотографиями поделились в Департаменте информполитики региона, там отметили, что в Екатеринбурге на акцию вышло 150 тысяч человек, а в остальных городах — около 50 тысяч. «Военная техника сверху выглядит как игрушечные машинки! А количество свердловчан, пришедших на „Бессмертный полк“, впечатляет: это огромная река людей», — делится впечатлениями читательница URA.RU. URA.RU весь день ведет онлайн-трансляцию с празднования 9 Мая. Мы рассказываем о самом интересном и публикуем яркие фото и видео.