Парад Победы и Бессмертный полк в Екатеринбурге сняли с высоты. «Военная техника — как игрушечная!»

09 мая 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге парад Победы запечатлели с высоты птичьего полета Фото: Департамент информполитики Свердловской области Акцию «Бессмертный полк» и парад в Екатеринбурге, посвященный 77-летию со Дня Победы, запечатлели с высоты птичьего полета. Фотографиями поделились в Департаменте информполитики региона, там отметили, что в Екатеринбурге на акцию вышло 150 тысяч человек, а в остальных городах — около 50 тысяч. «Военная техника сверху выглядит как игрушечные машинки! А количество свердловчан, пришедших на „Бессмертный полк“, впечатляет: это огромная река людей», — делится впечатлениями читательница URA.RU. URA.RU весь день ведет онлайн-трансляцию с празднования 9 Мая. Мы рассказываем о самом интересном и публикуем яркие фото и видео. Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Фото: Департамент информполитики Свердловской области Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Акцию «Бессмертный полк» и парад в Екатеринбурге, посвященный 77-летию со Дня Победы, запечатлели с высоты птичьего полета. Фотографиями поделились в Департаменте информполитики региона, там отметили, что в Екатеринбурге на акцию вышло 150 тысяч человек, а в остальных городах — около 50 тысяч. «Военная техника сверху выглядит как игрушечные машинки! А количество свердловчан, пришедших на „Бессмертный полк“, впечатляет: это огромная река людей», — делится впечатлениями читательница URA.RU. URA.RU весь день ведет онлайн-трансляцию с празднования 9 Мая. Мы рассказываем о самом интересном и публикуем яркие фото и видео.