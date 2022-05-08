08 мая 2022

Парад Победы и Бессмертный полк в Екатеринбурге сняли с высоты. «Военная техника — как игрушечная!»

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В Екатеринбурге парад Победы запечатлели с высоты птичьего полета Фото:

Акцию «Бессмертный полк» и парад в Екатеринбурге, посвященный 77-летию со Дня Победы, запечатлели с высоты птичьего полета. Фотографиями поделились в Департаменте информполитики региона, там отметили, что в Екатеринбурге на акцию вышло 150 тысяч человек, а в остальных городах — около 50 тысяч.

«Военная техника сверху выглядит как игрушечные машинки! А количество свердловчан, пришедших на „Бессмертный полк“, впечатляет: это огромная река людей», — делится впечатлениями читательница URA.RU.

URA.RU весь день ведет онлайн-трансляцию с празднования 9 Мая. Мы рассказываем о самом интересном и публикуем яркие фото и видео.

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Акцию «Бессмертный полк» и парад в Екатеринбурге, посвященный 77-летию со Дня Победы, запечатлели с высоты птичьего полета. Фотографиями поделились в Департаменте информполитики региона, там отметили, что в Екатеринбурге на акцию вышло 150 тысяч человек, а в остальных городах — около 50 тысяч. «Военная техника сверху выглядит как игрушечные машинки! А количество свердловчан, пришедших на „Бессмертный полк“, впечатляет: это огромная река людей», — делится впечатлениями читательница URA.RU. URA.RU весь день ведет онлайн-трансляцию с празднования 9 Мая. Мы рассказываем о самом интересном и публикуем яркие фото и видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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