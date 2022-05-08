Глава Курганской области с сыном прошел в «Бессмертном полку». Видео

09 мая 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков (в центре) вместе с сыном возглавил шествие «Бессмертного полка» в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с сыном возглавил шествие «Бессмертного полка», передает корреспондент URA.RU. Участники масштабной акции с портретами своих героев проходят по центральной площади города. «Шумков несет портрет своего деда Барковского Алексея Ивановича. Он был старшим сержантом, стрелком из противотанкового ружья, получил медаль „За отвагу“ 5 мая 1944 года. Похоронен на станции Просвет. У сына главы региона портрет прадеда Предеина Елисея Евстафьевича», — передает корреспондент URA.RU. После губернатор вместе с ветераном Великой Отечественной войны Анной Петровной Филичевой, а также главой Кургана Еленой Ситниковой возложил цветы к Вечному огню, памятникам герою Советского Союза Михаилу Шумилову и кавалеру пяти медалей «За отвагу» Максиму Захарову. Ранее URA.RU писало, что на открытии парада Победы Шумков процитировал великого полководца Александра Невского. Он обратился к присутствующим на центральной площади и попросил быть достойными памяти павших. URA.RU ведет прямую трансляцию с празднования Дня Победы. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с сыном возглавил шествие «Бессмертного полка», передает корреспондент URA.RU. Участники масштабной акции с портретами своих героев проходят по центральной площади города. «Шумков несет портрет своего деда Барковского Алексея Ивановича. Он был старшим сержантом, стрелком из противотанкового ружья, получил медаль „За отвагу“ 5 мая 1944 года. Похоронен на станции Просвет. У сына главы региона портрет прадеда Предеина Елисея Евстафьевича», — передает корреспондент URA.RU. После губернатор вместе с ветераном Великой Отечественной войны Анной Петровной Филичевой, а также главой Кургана Еленой Ситниковой возложил цветы к Вечному огню, памятникам герою Советского Союза Михаилу Шумилову и кавалеру пяти медалей «За отвагу» Максиму Захарову. Ранее URA.RU писало, что на открытии парада Победы Шумков процитировал великого полководца Александра Невского. Он обратился к присутствующим на центральной площади и попросил быть достойными памяти павших. URA.RU ведет прямую трансляцию с празднования Дня Победы.