Глава Кургана Елена Ситникова (на фото — слева) приняла участие в шествии «Бессмертного полка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова 9 мая приняла участие в шествии «Бессмертный полк». Она несла портреты своих дедов, которые прошли всю войну, передает корреспондент URA.RU.

«Ситникова прошла в полку с портретами своих дедушек Михаила Тяжельникова и Петра Чернакова. Они прошли всю войну», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. В мэрии уточнили, что Тяжельников во время войны был танкистом. Второй дед служил в пехоте.

В акции «Бессмертный полк» также приняли участие сенатор от Курганской Сергей Муратов, депутат Госдумы Александр Ильтяков, председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, главный федеральный инспектор Артем Пушкин, спикер городской думы Игорь Прозоров и сотни горожан.

Ранее URA.RU писало, что шествие «Бессмертного полка» возглавил губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с сыном. Они пронесли портреты своих героев и возложили цветы к Вечному огню. URA.RU вело онлайн-трансляцию с празднования Дня Победы в Кургане.

Заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина приняла участие в масштабной акции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С портретами своих героев по центральной площади города прошли сотни курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU