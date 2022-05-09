Захарова: Запад взял курс на реинкарнацию фашизма

09 мая 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила о кровавом лице неонацизма в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неонацизм процветает в Европе, и Запад пытается реинкарнировать фашизм. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав нападение на российского посла в Варшаве. «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — написала она в своем telegram-канале. Захарова также отметила, что Россию не запугать. Страх из-за происходящего должны испытывать, по ее мнению, сами европейцы. На посла России в Польше Сергея Андреева было совершенно нападение в Варшаве, в момент возложения цветов на кладбище советских солдат. Его облили красной краской, которая попала в глаза. Вместе с Андреевым атаке подверглись его супруга и группа дипломатов, уточняет телеканал 360. Неизвестные не дали им пройти к мемориалу. Вскоре Андреев покинул место происшествия в сопровождении полиции, передает Pravda.Ru. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Неонацизм процветает в Европе, и Запад пытается реинкарнировать фашизм. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав нападение на российского посла в Варшаве. «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — написала она в своем telegram-канале. Захарова также отметила, что Россию не запугать. Страх из-за происходящего должны испытывать, по ее мнению, сами европейцы. На посла России в Польше Сергея Андреева было совершенно нападение в Варшаве, в момент возложения цветов на кладбище советских солдат. Его облили красной краской, которая попала в глаза. Вместе с Андреевым атаке подверглись его супруга и группа дипломатов, уточняет телеканал 360. Неизвестные не дали им пройти к мемориалу. Вскоре Андреев покинул место происшествия в сопровождении полиции, передает Pravda.Ru.