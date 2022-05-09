URA.RU в режиме онлайн будет рассказывать о пожарах в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Днем 9 Мая в Свердловской области начались крупные пожары. Сначала на окраине Екатеринбурга загорелась сухая трава, затем жители Верхней Пышмы сообщили о мощном возгорании в поселке Крутой. Подобные сообщения стали появляться из разных точек региона.

URA.RU в режиме онлайн будет собирать сообщения о пожарах, начавшихся в регионе. Ранее мы рассказывали о том, зачем спасатели роют траншеи под Екатеринбургом.

17:29 В МЧС поделились фотографиями с места пожара в поселке Крутой под Верхней Пышмой. По последним данным площадь пожара составила 1600 кв. м. «Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра и плотная застройка. Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения», — сообщили в ведомстве.

17:26 Пожар в поселке Крутой под Верхней Пышмой начался на пилораме, а затем огонь перекинулся на жилые дома в соседнем поселке Красноармейский. Об этом сообщает читатель URA.RU.

17:16 В поселке Крутой под Верхней Пышмой пожарные борются с огнем на площади 800 кв. м. В тушении пожара участвуют 16 пожарных машин и 30 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области в своем telegram-канале.

17:16 В МЧС сообщили, что на Вторчермете горит сухая трава на площади 2 гектара. «На месте работают 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Угрозы перехода огня на постройки нет», — сообщили в пресс-службе.

17:14 На окраине Екатеринбурга, в районе Вторчермета, загорелась сухая трава, сообщают очевидцы корреспонденту URA.RU.