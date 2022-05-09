Днем 9 Мая в Свердловской области начались крупные пожары. Сначала на окраине Екатеринбурга загорелась сухая трава, затем жители Верхней Пышмы сообщили о мощном возгорании в поселке Крутой. Подобные сообщения стали появляться из разных точек региона.
URA.RU в режиме онлайн будет собирать сообщения о пожарах, начавшихся в регионе. Ранее мы рассказывали о том, зачем спасатели роют траншеи под Екатеринбургом.
17:2909.05.2022 В МЧС поделились фотографиями с места пожара в поселке Крутой под Верхней Пышмой. По последним данным площадь пожара составила 1600 кв. м. «Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра и плотная застройка. Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения», — сообщили в ведомстве.
17:2609.05.2022 Пожар в поселке Крутой под Верхней Пышмой начался на пилораме, а затем огонь перекинулся на жилые дома в соседнем поселке Красноармейский. Об этом сообщает читатель URA.RU.
17:1609.05.2022 В поселке Крутой под Верхней Пышмой пожарные борются с огнем на площади 800 кв. м. В тушении пожара участвуют 16 пожарных машин и 30 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области в своем telegram-канале.
17:1609.05.2022 В МЧС сообщили, что на Вторчермете горит сухая трава на площади 2 гектара. «На месте работают 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Угрозы перехода огня на постройки нет», — сообщили в пресс-службе.
17:1409.05.2022 На окраине Екатеринбурга, в районе Вторчермета, загорелась сухая трава, сообщают очевидцы корреспонденту URA.RU.
Днем 9 Мая в Свердловской области начались крупные пожары. Сначала на окраине Екатеринбурга загорелась сухая трава, затем жители Верхней Пышмы сообщили о мощном возгорании в поселке Крутой. Подобные сообщения стали появляться из разных точек региона. URA.RU в режиме онлайн будет собирать сообщения о пожарах, начавшихся в регионе. Ранее мы рассказывали о том, зачем спасатели роют траншеи под Екатеринбургом. 17:29 09.05.2022 В МЧС поделились фотографиями с места пожара в поселке Крутой под Верхней Пышмой. По последним данным площадь пожара составила 1600 кв. м. «Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра и плотная застройка. Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения», — сообщили в ведомстве. 17:26 09.05.2022 Пожар в поселке Крутой под Верхней Пышмой начался на пилораме, а затем огонь перекинулся на жилые дома в соседнем поселке Красноармейский. Об этом сообщает читатель URA.RU. 17:16 09.05.2022 В поселке Крутой под Верхней Пышмой пожарные борются с огнем на площади 800 кв. м. В тушении пожара участвуют 16 пожарных машин и 30 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области в своем telegram-канале. 17:16 09.05.2022 В МЧС сообщили, что на Вторчермете горит сухая трава на площади 2 гектара. «На месте работают 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Угрозы перехода огня на постройки нет», — сообщили в пресс-службе. 17:14 09.05.2022 На окраине Екатеринбурга, в районе Вторчермета, загорелась сухая трава, сообщают очевидцы корреспонденту URA.RU.