В области работает 607 борцов с пожарами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пожарники пропахивают тракторами минерализованные полосы для обеспечения защиты свердловских лесов от крупных пожаров и их переброса на деревни и города. Об этом URA.RU рассказал начальник пожарно-химической станции Алексей Потапов.

«По муниципальному заданию мы проводим более 200 километров минерализованных полос. Техника проведение таких полос зависит от состава леса. Для хвойного леса требуется три минерализованные полосы», — заявил Потапов.

Минерализованные полосы нужны для очищения почвы от горючих материалов до минерального слоя. Противопожарные минерализованные полосы создаются почвообрабатывающими орудиями, которые возит трактор. Потапов уточнил, что в 2022 году опасность возникновения пожаров похожа на прошлогоднюю. «Мы готовы встретить пожары со всей серьезностью, чтобы массовое распространение огня как можно сильнее минимизировать», — заявил он.

Для выявления пожаров используются камеры видеонаблюдения на вышках мобильной связи, которые за 3 минуты делают круг в 360 градусов, также осуществляется наземное и авиапатрулирование и с помощью спутников определяются термоточки. «С начала особого противопожарного режима авиалесохраной было потушено 18 из 31 пожаров», — заявил замминистра природных ресурсов и экологии области Андрей Курьяков во время пресс-конференции, транслирующейся на youtube-канале «Интерфакс-Урал». Он также пояснил, что большинство пожаров возникают по вине людей, которые жгут сухую траву, разводят костры и бросают непотушенные сигареты в лесу.

Ранее из-за горящих лесов на участке трассы «Курган — Шадринск — Екатеринбург» вводили реверсивное движение. Позднее ограничение было снято. URA.RU писало, что в регионе ввели особый противопожарный режим и сотрудники МЧС выявляют его нарушителей. Также под Екатеринбургом на площади 500 кв.м горели 10 садовых домиков. Общая площадь лесных пожаров увеличилась. К моменту 4 мая в регионе действуют 6 лесных пожаров общей площадью в 97 гектаров.

Фото: Эдуард Корниенко URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко URA.RU

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