08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Пермяки удивили губернатора акцией «Бессмертный полк». Фоторепортаж

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Парад.Бессмертный полк. Пермь, День Победы Пермь, парад 9 мая 2022 пермь, бессмертный полк пермь
Пермяки пронесли портреты своих героев в «Бессмертном полку» Фото:

Почти 50 тысяч пермяков стали участниками шествия «Бессмертного полка», состоявшегося 9 мая, сообщается на сайте краевого правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, впервые возглавивший шествие, назвал такой результат беспрецедентным.

«В честь Дня Победы в Перми в десятый, юбилейный, раз прошла акция памяти „Бессмертный полк“. В этом году впервые за два пандемийных года шествие состоялось в очном формате. В нем приняли участие более 46,5 тыс. человек», — сказано на сайте правительства Прикамья.

Сбор участников стартовал в 9 утра и начался, как только завершился парад Победы. Присоединиться к колонне, по ходу ее шествия, мог любой желающий. В числе тех, кто нес портреты своих родных, были губернатор Дмитрий Махонин, мэр Перми Алексей Демкин, председатель законодательного собрания края Валерий Сухих, депутат краевого парламента, герой РФ Сергей Яшкин.

Парад.Бессмертный полк. Пермь
Организаторы «Бессмертного полка» подготовили в городе 15 входных групп для участников акции
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Парад.Бессмертный полк. Пермь
Движение участников шествия началось сразу после окончания торжественного прохождения войск
Фото:

Парад.Бессмертный полк. Пермь
Юные пермяки прошли в составе праздничной колонны
Фото:

Парад.Бессмертный полк. Пермь
Дмитрий Махонин (в центре) нес портрет своего дедов Махонина Ивана Яковлевича, а спикер заксобрания Валерий Сухих — портрет деда Кудрина Владимира Александровича
Фото:

Парад.Бессмертный полк. Пермь
Колонна, следую к площади у «Театра-Театра», растянулась на несколько сотен метров
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Парад.Бессмертный полк. Пермь
Депутат заксобрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин с портретом деда-фронтовика
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Парад.Бессмертный полк. Пермь
от парка Горького колонна проследовала до площади перед «Театром-Театром», где состоялся праздничный концерт
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Почти 50 тысяч пермяков стали участниками шествия «Бессмертного полка», состоявшегося 9 мая, сообщается на сайте краевого правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, впервые возглавивший шествие, назвал такой результат беспрецедентным. «В честь Дня Победы в Перми в десятый, юбилейный, раз прошла акция памяти „Бессмертный полк“. В этом году впервые за два пандемийных года шествие состоялось в очном формате. В нем приняли участие более 46,5 тыс. человек», — сказано на сайте правительства Прикамья. Сбор участников стартовал в 9 утра и начался, как только завершился парад Победы. Присоединиться к колонне, по ходу ее шествия, мог любой желающий. В числе тех, кто нес портреты своих родных, были губернатор Дмитрий Махонин, мэр Перми Алексей Демкин, председатель законодательного собрания края Валерий Сухих, депутат краевого парламента, герой РФ Сергей Яшкин.
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