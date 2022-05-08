Почти 50 тысяч пермяков стали участниками шествия «Бессмертного полка», состоявшегося 9 мая, сообщается на сайте краевого правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, впервые возглавивший шествие, назвал такой результат беспрецедентным.
«В честь Дня Победы в Перми в десятый, юбилейный, раз прошла акция памяти „Бессмертный полк“. В этом году впервые за два пандемийных года шествие состоялось в очном формате. В нем приняли участие более 46,5 тыс. человек», — сказано на сайте правительства Прикамья.
Сбор участников стартовал в 9 утра и начался, как только завершился парад Победы. Присоединиться к колонне, по ходу ее шествия, мог любой желающий. В числе тех, кто нес портреты своих родных, были губернатор Дмитрий Махонин, мэр Перми Алексей Демкин, председатель законодательного собрания края Валерий Сухих, депутат краевого парламента, герой РФ Сергей Яшкин.
Организаторы «Бессмертного полка» подготовили в городе 15 входных групп для участников акции
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Почти 50 тысяч пермяков стали участниками шествия «Бессмертного полка», состоявшегося 9 мая, сообщается на сайте краевого правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, впервые возглавивший шествие, назвал такой результат беспрецедентным. «В честь Дня Победы в Перми в десятый, юбилейный, раз прошла акция памяти „Бессмертный полк“. В этом году впервые за два пандемийных года шествие состоялось в очном формате. В нем приняли участие более 46,5 тыс. человек», — сказано на сайте правительства Прикамья. Сбор участников стартовал в 9 утра и начался, как только завершился парад Победы. Присоединиться к колонне, по ходу ее шествия, мог любой желающий. В числе тех, кто нес портреты своих родных, были губернатор Дмитрий Махонин, мэр Перми Алексей Демкин, председатель законодательного собрания края Валерий Сухих, депутат краевого парламента, герой РФ Сергей Яшкин.