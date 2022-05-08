Пермяки пронесли портреты своих героев в «Бессмертном полку» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Почти 50 тысяч пермяков стали участниками шествия «Бессмертного полка», состоявшегося 9 мая, сообщается на сайте краевого правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, впервые возглавивший шествие, назвал такой результат беспрецедентным.

«В честь Дня Победы в Перми в десятый, юбилейный, раз прошла акция памяти „Бессмертный полк“. В этом году впервые за два пандемийных года шествие состоялось в очном формате. В нем приняли участие более 46,5 тыс. человек», — сказано на сайте правительства Прикамья.

Сбор участников стартовал в 9 утра и начался, как только завершился парад Победы. Присоединиться к колонне, по ходу ее шествия, мог любой желающий. В числе тех, кто нес портреты своих родных, были губернатор Дмитрий Махонин, мэр Перми Алексей Демкин, председатель законодательного собрания края Валерий Сухих, депутат краевого парламента, герой РФ Сергей Яшкин.

Организаторы «Бессмертного полка» подготовили в городе 15 входных групп для участников акции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Движение участников шествия началось сразу после окончания торжественного прохождения войск Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Юные пермяки прошли в составе праздничной колонны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дмитрий Махонин (в центре) нес портрет своего дедов Махонина Ивана Яковлевича, а спикер заксобрания Валерий Сухих — портрет деда Кудрина Владимира Александровича Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Колонна, следую к площади у «Театра-Театра», растянулась на несколько сотен метров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин с портретом деда-фронтовика Фото: Сергей Русанов © URA.RU

от парка Горького колонна проследовала до площади перед «Театром-Театром», где состоялся праздничный концерт Фото: Сергей Русанов © URA.RU