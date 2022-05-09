Уральцы присоединились к воздушному «Бессмертному полку» в ХМАО

09 мая 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

На бортах самолетах пилотажной группы размещены фотографии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Помимо югорчан, жители Тюменской, Свердловской областей и Ямала прислали фотографии родственников времен Великой Отечественной войны для их размещения на бортах самолетов пилотажной группы «Барсы» для участия в воздушном «Бессмертном полку». Об этом URA.RU рассказала одна из летчиц Виктория Стипанюк. «На наших самолетах более трех тысяч фотографий. Там не только жители Югры, но и люди, живущие в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и на Ямале», — рассказала участница пилотажной группы «Барсы». Сургутские летчицы уже продемонстрировали авиашоу в небе над Нижневартовске, Мегионом и Лангепасом. Последним в этом списке 9 мая станет Сургут. «Мы только что вернулись из Нижневартовска. Там было выступление, делали проходы рядом с городом. В Сургуте тоже будет программа, выполним полупетли, перевороты, также пройдем красивым строем из шести бортов», — раскрыла основные элемента шоу участница пилотажной группы «Барсы» Дарья Дьяченко. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Помимо югорчан, жители Тюменской, Свердловской областей и Ямала прислали фотографии родственников времен Великой Отечественной войны для их размещения на бортах самолетов пилотажной группы «Барсы» для участия в воздушном «Бессмертном полку». Об этом URA.RU рассказала одна из летчиц Виктория Стипанюк. «На наших самолетах более трех тысяч фотографий. Там не только жители Югры, но и люди, живущие в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и на Ямале», — рассказала участница пилотажной группы «Барсы». Сургутские летчицы уже продемонстрировали авиашоу в небе над Нижневартовске, Мегионом и Лангепасом. Последним в этом списке 9 мая станет Сургут. «Мы только что вернулись из Нижневартовска. Там было выступление, делали проходы рядом с городом. В Сургуте тоже будет программа, выполним полупетли, перевороты, также пройдем красивым строем из шести бортов», — раскрыла основные элемента шоу участница пилотажной группы «Барсы» Дарья Дьяченко. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.