Уральцы присоединились к воздушному «Бессмертному полку» в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодёжная акция «Звезда Победы» с участием Губернатора Югры Натальи Комаровой и вело и мотопробег. Сургут, авиашоу, барсы
На бортах самолетах пилотажной группы размещены фотографии Фото:

Помимо югорчан, жители Тюменской, Свердловской областей и Ямала прислали фотографии родственников времен Великой Отечественной войны для их размещения на бортах самолетов пилотажной группы «Барсы» для участия в воздушном «Бессмертном полку». Об этом URA.RU рассказала одна из летчиц Виктория Стипанюк.

«На наших самолетах более трех тысяч фотографий. Там не только жители Югры, но и люди, живущие в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и на Ямале», — рассказала участница пилотажной группы «Барсы».

Сургутские летчицы уже продемонстрировали авиашоу в небе над Нижневартовске, Мегионом и Лангепасом. Последним в этом списке 9 мая станет Сургут. «Мы только что вернулись из Нижневартовска. Там было выступление, делали проходы рядом с городом. В Сургуте тоже будет программа, выполним полупетли, перевороты, также пройдем красивым строем из шести бортов», — раскрыла основные элемента шоу участница пилотажной группы «Барсы» Дарья Дьяченко.

Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.

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Помимо югорчан, жители Тюменской, Свердловской областей и Ямала прислали фотографии родственников времен Великой Отечественной войны для их размещения на бортах самолетов пилотажной группы «Барсы» для участия в воздушном «Бессмертном полку». Об этом URA.RU рассказала одна из летчиц Виктория Стипанюк. «На наших самолетах более трех тысяч фотографий. Там не только жители Югры, но и люди, живущие в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и на Ямале», — рассказала участница пилотажной группы «Барсы». Сургутские летчицы уже продемонстрировали авиашоу в небе над Нижневартовске, Мегионом и Лангепасом. Последним в этом списке 9 мая станет Сургут. «Мы только что вернулись из Нижневартовска. Там было выступление, делали проходы рядом с городом. В Сургуте тоже будет программа, выполним полупетли, перевороты, также пройдем красивым строем из шести бортов», — раскрыла основные элемента шоу участница пилотажной группы «Барсы» Дарья Дьяченко. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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