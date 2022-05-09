Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла РФ

09 мая 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Российского посла облили красной краской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Польские власти не рекомендовали российскому послу Сергею Андрееву возлагать цветы на кладбище советских солдат. Такое заявление сделал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. «Собрание противников российской спецоперации на Украине было законным. Эмоции участниц акции — украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите родины, понятны. Польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве», — отметил он на своей странице в запрещенном на территории РФ Twitter. Инцидент произошел 9 Мая, когда Россия празднует победу советских солдат над нацистской Германией. Посла облили краской активисты и не дали возложить венок на кладбище. В сопровождении полиции Андреев покинул место происшествия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала нападение на посла в Польше. Она уверена, что речь идет о возрождении фашизма в западных странах, отмечает «Федеральное агентство новостей». Она пояснила, что об этом также свидетельствуют снос памятников героям Второй мировой войны и осквернение могил, передает Pravda.Ru. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Польские власти не рекомендовали российскому послу Сергею Андрееву возлагать цветы на кладбище советских солдат. Такое заявление сделал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. «Собрание противников российской спецоперации на Украине было законным. Эмоции участниц акции — украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите родины, понятны. Польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве», — отметил он на своей странице в запрещенном на территории РФ Twitter. Инцидент произошел 9 Мая, когда Россия празднует победу советских солдат над нацистской Германией. Посла облили краской активисты и не дали возложить венок на кладбище. В сопровождении полиции Андреев покинул место происшествия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала нападение на посла в Польше. Она уверена, что речь идет о возрождении фашизма в западных странах, отмечает «Федеральное агентство новостей». Она пояснила, что об этом также свидетельствуют снос памятников героям Второй мировой войны и осквернение могил, передает Pravda.Ru.