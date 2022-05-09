Зеленский опубликовал фото с нацистской символикой в День победы

09 мая 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Спустя некоторое время Владимир Зеленский удалил фото с нацистской символикой из своего telegram-канала Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в День Победы в своем telegram-канале фото украинского военнослужащего с нацистской символикой. На форме у солдата была нашита эмблема третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова». Такое же фото было опубликовано на официальной странице министерства обороны Украины в Twitter. Зеленский разместил 9 мая публикацию, приуроченную ко «дню победы над нацизмом», передает РИА «Новости». Запись он сопроводил подборкой фотографий с изображениями украинских военных и мирных жителей. На одном из снимков оказался солдат ВСУ, на форме которого была нашита нацистская эмблема «Мертвая голова». После эту фотографию удалили из подборки. Аналогичный снимок опубликован министерством обороны Украины на его странице в Twitter. Снимок был прикреплен к записи на момент 18:40, сообщает корреспондент URA.RU. После фотография была удалена. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и националистических батальонов. На данный момент российская армия освободила значительные районы ДНР и ЛНР, Херсонская и большая часть Запорожской области также контролируются ВС РФ Мариуполь освободили в конце апреля этого года. Официальная страница минобороны Украины в Twitter Официальная страница минобороны Украины в Twitter Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в День Победы в своем telegram-канале фото украинского военнослужащего с нацистской символикой. На форме у солдата была нашита эмблема третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова». Такое же фото было опубликовано на официальной странице министерства обороны Украины в Twitter. Зеленский разместил 9 мая публикацию, приуроченную ко «дню победы над нацизмом», передает РИА «Новости». Запись он сопроводил подборкой фотографий с изображениями украинских военных и мирных жителей. На одном из снимков оказался солдат ВСУ, на форме которого была нашита нацистская эмблема «Мертвая голова». После эту фотографию удалили из подборки. Аналогичный снимок опубликован министерством обороны Украины на его странице в Twitter. Снимок был прикреплен к записи на момент 18:40, сообщает корреспондент URA.RU. После фотография была удалена. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и националистических батальонов. На данный момент российская армия освободила значительные районы ДНР и ЛНР, Херсонская и большая часть Запорожской области также контролируются ВС РФ Мариуполь освободили в конце апреля этого года.