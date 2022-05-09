Небо над Екатеринбургом украсят более 500 салютных залпов
В Екатеринбурге начался праздничный фейерверк, посвященный 77-летей годовщине Дня Победы. Небо над городом украсят более 500 салютных залпов. Трансляцию с крыши небоскреба «Высоцкий» ведет «4 Канал».
Ранее артиллеристы центрального военного округа проводили репетицию праздничного салюта на специальном полигоне в Екатеринбурге. Ритм пусков салюта будут задавать легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска. URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в уральской столице.
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