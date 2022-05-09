В Екатеринбурге запустили праздничный салют в честь Дня Победы. Прямой эфир

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Салют в Екатеринбурге. Екатеринбург, салют, фейерверк
Небо над Екатеринбургом украсят более 500 салютных залпов Фото:

В Екатеринбурге начался праздничный фейерверк, посвященный 77-летей годовщине Дня Победы. Небо над городом украсят более 500 салютных залпов. Трансляцию с крыши небоскреба «Высоцкий» ведет «4 Канал».

Ранее артиллеристы центрального военного округа проводили репетицию праздничного салюта на специальном полигоне в Екатеринбурге. Ритм пусков салюта будут задавать легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска. URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в уральской столице.

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В Екатеринбурге начался праздничный фейерверк, посвященный 77-летей годовщине Дня Победы. Небо над городом украсят более 500 салютных залпов. Трансляцию с крыши небоскреба «Высоцкий» ведет «4 Канал». Ранее артиллеристы центрального военного округа проводили репетицию праздничного салюта на специальном полигоне в Екатеринбурге. Ритм пусков салюта будут задавать легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска. URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в уральской столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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