Россияне напомнили зарубежным политикам о значении Дня Победы

Россияне празднуют 9 мая и поздравляют высокопоставленных иностранных чиновников и бизнесменов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В день освобождения советскими войсками от нацистской Германии, 9 мая, в личных аккаунтах президента США Джо Байдена, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и других политических деятелей появились поздравления от россиян. Высокопоставленных чиновников поздравили с праздником Великой Победы, напомнив о том, что в 2022 году исполнилось уже 77 лет с момента освобождения мира от фашизма.

«В этот день мы отмечаем 77 годовщину Великой Победы! Наши предки сражались против нацизма и победили! Они принесли мир на Землю, но заплатили высокую цену за это. Великая победа — это символ национальной гордости для россиян!», — так звучат в переводе поздравления россиян.

Судя по информации из аккаунтов, российские пользователи, напомнившие иностранным чиновникам о важности Дня победы, в основном из приграничных регионов: Республики Крым, Севастополя, Курской, Ростовской и Белгородской областей. Кроме глав США, Франции, Литвы, Эстонии, Польши, были поздравлены известные бизнесмены — владелец запрещенной в РФ соцсети Facebook Марк Цукерберг, генеральный директор Tesla Motors Илон Маск, и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер. Поздравительные открытки были переведены на родные языки политиков.

Поздравление для президента США Джо Байдена социальные сети

Поздравление для глава дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля социальные сети

Поздравление для президента Франции Эммануэля Макрон социальные сети

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тоже поздравили на родном для него языке социальные сети

Сообщение россиян для губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера социальные сети

Поздравление для бизнесмена Марка Цукерберга социальные сети

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил поздравление с 9 Мая социальные сети

Поздравление американского бизнесмена Илона Маска социальные сети