В городах Ямала жители отжались 28124 раза и установили рекорд Победы. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Салехардцы разного возраста отжимаются от пола. Цель — совместно отжаться 28124 раза — по числу дней, прожитых после Великой Отечественной войны под мирным небом», — опубликовал telegram-канал администрации Салехарда.
Такое же мероприятие прошло в Ноябрьске, сообщается в группе «Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники.
Рекорд Победы установлен в рамках всероссийской патриотической акции. В обоих городах в мероприятии приняло участие около тысячи человек.
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Жители ЯНАО устанавливают рекорд Победы
Фото: администрация Салехарда, Telegram
Жители ЯНАО устанавливают рекорд Победы
Фото: администрация Салехарда, Telegram
В городах Ямала жители отжались 28124 раза и установили рекорд Победы. Об этом сообщается в социальных сетях. «Салехардцы разного возраста отжимаются от пола. Цель — совместно отжаться 28124 раза — по числу дней, прожитых после Великой Отечественной войны под мирным небом», — опубликовал telegram-канал администрации Салехарда. Такое же мероприятие прошло в Ноябрьске, сообщается в группе «Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники. Рекорд Победы установлен в рамках всероссийской патриотической акции. В обоих городах в мероприятии приняло участие около тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало о всероссийской акции «Бессмертный полк». В разных городах и поселках ЯНАО в колоннах с портретами героев прошли десятки тысяч человек.