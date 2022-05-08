08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Жители ЯНАО установили рекорд Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО совместно отжались 28124 раза Фото:

В городах Ямала жители отжались 28124 раза и установили рекорд Победы. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Салехардцы разного возраста отжимаются от пола. Цель — совместно отжаться 28124 раза — по числу дней, прожитых после Великой Отечественной войны под мирным небом», — опубликовал telegram-канал администрации Салехарда.

Такое же мероприятие прошло в Ноябрьске, сообщается в группе «Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники.

Рекорд Победы установлен в рамках всероссийской патриотической акции. В обоих городах в мероприятии приняло участие около тысячи человек.

Ранее URA.RU рассказывало о всероссийской акции «Бессмертный полк». В разных городах и поселках ЯНАО в колоннах с портретами героев прошли десятки тысяч человек.

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Жители ЯНАО устанавливают рекорд Победы
Фото:
Жители ЯНАО устанавливают рекорд Победы
Фото:

В городах Ямала жители отжались 28124 раза и установили рекорд Победы. Об этом сообщается в социальных сетях. «Салехардцы разного возраста отжимаются от пола. Цель — совместно отжаться 28124 раза — по числу дней, прожитых после Великой Отечественной войны под мирным небом», — опубликовал telegram-канал администрации Салехарда. Такое же мероприятие прошло в Ноябрьске, сообщается в группе «Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники. Рекорд Победы установлен в рамках всероссийской патриотической акции. В обоих городах в мероприятии приняло участие около тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало о всероссийской акции «Бессмертный полк». В разных городах и поселках ЯНАО в колоннах с портретами героев прошли десятки тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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