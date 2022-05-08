Жители ЯНАО установили рекорд Победы. Фото

09 мая 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО совместно отжались 28124 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городах Ямала жители отжались 28124 раза и установили рекорд Победы. Об этом сообщается в социальных сетях. «Салехардцы разного возраста отжимаются от пола. Цель — совместно отжаться 28124 раза — по числу дней, прожитых после Великой Отечественной войны под мирным небом», — опубликовал telegram-канал администрации Салехарда. Такое же мероприятие прошло в Ноябрьске, сообщается в группе «Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники. Рекорд Победы установлен в рамках всероссийской патриотической акции. В обоих городах в мероприятии приняло участие около тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало о всероссийской акции «Бессмертный полк». В разных городах и поселках ЯНАО в колоннах с портретами героев прошли десятки тысяч человек. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» . Жители ЯНАО устанавливают рекорд Победы Фото: администрация Салехарда, Telegram Жители ЯНАО устанавливают рекорд Победы Фото: администрация Салехарда, Telegram

В городах Ямала жители отжались 28124 раза и установили рекорд Победы. Об этом сообщается в социальных сетях. «Салехардцы разного возраста отжимаются от пола. Цель — совместно отжаться 28124 раза — по числу дней, прожитых после Великой Отечественной войны под мирным небом», — опубликовал telegram-канал администрации Салехарда. Такое же мероприятие прошло в Ноябрьске, сообщается в группе «Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». В мероприятии принимали участие не только спортсмены, отжимались пенсионеры, учащиеся и даже дошкольники. Рекорд Победы установлен в рамках всероссийской патриотической акции. В обоих городах в мероприятии приняло участие около тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало о всероссийской акции «Бессмертный полк». В разных городах и поселках ЯНАО в колоннах с портретами героев прошли десятки тысяч человек.