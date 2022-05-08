В колоннах Бессмертного полка в ЯНАО прошли десятки тысяч человек

09 мая 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Бессмертный полк в традиционном формате не проводился два года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Десятки тысяч жителей ЯНАО прошли в колоннах Бессмертного полка 9 мая. Об этом сообщили представители муниципалитетов региона на своих официальных сайтах. «Улица Чубынина собрала десять тысяч салехардцев, которые прошли победным строем до культурно-исторического комплекса „Парк Победы“. В руках у каждого был портрет дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, именно они с честью и безмерной смелостью отстаивали Родину», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Салехарда. Колонна в ямальской столице стала не самой большой в регионе. По официальным данным мэрии Нового Уренгоя, там в Бессмертном полку прошло порядка 16,5 тысячи горожан. В колоннах с портретами родственников — участников войны прошли губернатор Дмитрий Артюхов и члены окружного правительства, мэры городов и простые граждане. Аналогичные мероприятия также прошли 9 мая в Ноябрьске, Надыме, Губкинском и других муниципалитетах. Всего, как ранее сообщало URА.RU, на Ямале к 77-летию Победы было запланировано порядка 1,5 тысячи торжественных мероприятий — с главных площадок велась прямая трансляция на сайте агентства. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Десятки тысяч жителей ЯНАО прошли в колоннах Бессмертного полка 9 мая. Об этом сообщили представители муниципалитетов региона на своих официальных сайтах. «Улица Чубынина собрала десять тысяч салехардцев, которые прошли победным строем до культурно-исторического комплекса „Парк Победы“. В руках у каждого был портрет дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, именно они с честью и безмерной смелостью отстаивали Родину», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Салехарда. Колонна в ямальской столице стала не самой большой в регионе. По официальным данным мэрии Нового Уренгоя, там в Бессмертном полку прошло порядка 16,5 тысячи горожан. В колоннах с портретами родственников — участников войны прошли губернатор Дмитрий Артюхов и члены окружного правительства, мэры городов и простые граждане. Аналогичные мероприятия также прошли 9 мая в Ноябрьске, Надыме, Губкинском и других муниципалитетах. Всего, как ранее сообщало URА.RU, на Ямале к 77-летию Победы было запланировано порядка 1,5 тысячи торжественных мероприятий — с главных площадок велась прямая трансляция на сайте агентства.