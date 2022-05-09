Группа «Любэ» исполнила свои самые известные песни

Концертную программу в честь Дня Победы, которая проходит в Историческом сквере в Екатеринбург продолжает группа «Любэ». Зрители встретили исполнителей намного активнее, чем певицу Гагарину, которая исполнила свои песни перед Николаем Расторгуевым и его командой.

Особенно екатеринбужцы были воодушевлены песней «Рассея, моя Рассея», в ней они даже взяли на себя партию хора, которая звучит в начале композиции. Следом прозвучала главная песня концертной программы «Любэ», как заявил солист Николай Расторгуев.

«И это не „Комбат“, а „Главное, что есть ты у меня“. Парни, припев поем вместе, девушки будут любит вас еще больше», — сообщил исполнитель перед тем, как начать петь.

Группы «Любэ» также стала музыкальным сопровождением праздничного салюта в честь Дня Победы. Залпы над акваторией городского пруда раздались под песню «Дорога» и «Давай за жизнь».

После этого зрители настолько прониклись концертом, что не хотели отпускать артистов: последними композициями в рамках концерта ко Дню победы в Екатеринбурге должны были стать песни «Ты неси меня река» и« Атас». Однако слушатели потребовали исполнить песню« Конь», что и стало заключительным произведением концертной программы.

Напомним, что праздничный концерт, организаторами которого выступил Фонд святой Екатерины, а сценаристом участник проекта «Уральские пельмени» Сергей Исаев проходит в Екатеринбурге в Историческом сквере. На главной сцене уже выступили Уральский государственный академический русский народный хор и певица Полина Гагарина. Мероприятие посетили тысячи екатеринбуржцев.

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