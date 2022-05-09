Актер сериала «Универ» стал главной звездой концерта в РевдеФото из группы Виталия Гогунского, vk.com
Актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале «Универ», стал хедлайнером праздничного концерта в Ревде. В дуэте с музыкантом-балалаечником Евгением Серебряным он исполнил военные песни, а также свой сериальный хит, сообщает издание «Ревда-инфо».
«Ревдинцы все выступление шутили про персонажа актера из сериала „Универ“ Кузю и таки уговорили гостя спеть „Шнягу шняжную“. Что, кстати, понравилось не всем: один из горожан вышел на сцену и запел сам. Исполнить песню ему дали, но потом все же со сцены увели», — рассказывают журналисты.
Также Гогунский спел песню «Мы пойдем с конем» группы «Любэ». Виталий Гогунский — российский актер, композитор, певец и продюсер, известный по роли Эдуарда Кузьмина (Кузи) в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага».
В Екатеринбурге 9 мая на праздничном концерте выступила группа «Любэ». Зрители не отпускали музыкантов, пока они не исполнили хит про коня. Концерт посетили 250 тысяч человек.
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Актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале «Универ», стал хедлайнером праздничного концерта в Ревде. В дуэте с музыкантом-балалаечником Евгением Серебряным он исполнил военные песни, а также свой сериальный хит, сообщает издание «Ревда-инфо». «Ревдинцы все выступление шутили про персонажа актера из сериала „Универ“ Кузю и таки уговорили гостя спеть „Шнягу шняжную“. Что, кстати, понравилось не всем: один из горожан вышел на сцену и запел сам. Исполнить песню ему дали, но потом все же со сцены увели», — рассказывают журналисты. Также Гогунский спел песню «Мы пойдем с конем» группы «Любэ». Виталий Гогунский — российский актер, композитор, певец и продюсер, известный по роли Эдуарда Кузьмина (Кузи) в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага». В Екатеринбурге 9 мая на праздничном концерте выступила группа «Любэ». Зрители не отпускали музыкантов, пока они не исполнили хит про коня. Концерт посетили 250 тысяч человек.