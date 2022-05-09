Праздничный концерт в Екатеринбурге посетили 250 тысяч зрителей

09 мая 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Хедлайнерами концерта в честь 77-летия победы в ВОВ в Екатеринбурге стали Полина Гагарина и группа «Любэ» Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU Организаторы концерта в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне рассказали, что концерт с участием Полины Гагариной и группы «Любэ» на Плотинке в Екатеринбурге посетили порядка 250 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины. «Больше 150 тысяч человек собрались в Историческом сквере к началу концерта, чтобы вместе с артистами минутой молчания почтить память миллионов солдат, отдавших свои жизни за мирное небо над головой. Стихи Роберта Рождественского открыли первую часть праздничной программы — за 40 минут известный актер Андрей Мерзликин прочитал несколько произведений о военном времени и подготовил зрителей к выступлению Полины Гагариной», — говорится в сообщении организаторов. Когда на сцене появилась Полина Гагарина, то на Плотинке было уже 200 тысяч зрителей. После певицы на сцену вновь вышел Андрей Мерзликин со стихами Рождественского, а затем начался блок народной музыки. Завершила концертную программу группа «Любэ», к этому времени количество зрителей доходило до 250 тысяч человек. Пока Николай Расторгуев с музыкантами пели на сцене, начался праздничный салют. «Эта концертная программа получилась одной из самых лучших за последние пять лет», — добавляют организаторы. Напомним, что праздничный концерт, организаторами которого выступил Фонд святой Екатерины, а сценаристом участник проекта «Уральские пельмени» Сергей Исаев проходил в Екатеринбурге в Историческом сквере. Среди звездных гостей на концерте был замечен Михаил Галустян, который занимается концертной площадкой Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж». Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в числе зрителей Фото: Фонд святой Екатерины Актер Андрей Мерзликин был ведущим концерта Фото: Фонд святой Екатерины Михаил Галустян тоже был среди зрителей Фото: Фонд святой Екатерины Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Организаторы концерта в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне рассказали, что концерт с участием Полины Гагариной и группы «Любэ» на Плотинке в Екатеринбурге посетили порядка 250 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины. «Больше 150 тысяч человек собрались в Историческом сквере к началу концерта, чтобы вместе с артистами минутой молчания почтить память миллионов солдат, отдавших свои жизни за мирное небо над головой. Стихи Роберта Рождественского открыли первую часть праздничной программы — за 40 минут известный актер Андрей Мерзликин прочитал несколько произведений о военном времени и подготовил зрителей к выступлению Полины Гагариной», — говорится в сообщении организаторов. Когда на сцене появилась Полина Гагарина, то на Плотинке было уже 200 тысяч зрителей. После певицы на сцену вновь вышел Андрей Мерзликин со стихами Рождественского, а затем начался блок народной музыки. Завершила концертную программу группа «Любэ», к этому времени количество зрителей доходило до 250 тысяч человек. Пока Николай Расторгуев с музыкантами пели на сцене, начался праздничный салют. «Эта концертная программа получилась одной из самых лучших за последние пять лет», — добавляют организаторы. Напомним, что праздничный концерт, организаторами которого выступил Фонд святой Екатерины, а сценаристом участник проекта «Уральские пельмени» Сергей Исаев проходил в Екатеринбурге в Историческом сквере. Среди звездных гостей на концерте был замечен Михаил Галустян, который занимается концертной площадкой Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж».