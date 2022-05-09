Свердловчане массово обвинили мэра в испорченных штанах. Фото

10 мая 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

В Краснотурьинске горожане замарали штаны в свежей краске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Краснотурьинска (Свердловская область) в соцсетях жалуются на испорченную одежду. Перед 9 мая в городе покрасили скамейки синей краской, но предупреждающие таблички не повесили. Часть пострадавших обвиняет в случившемся мэра, другие его защищают. Фотографии заляпанных штанов и бурные обсуждения идут в сообществе «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». «Ребята [я] на эмоциях, простите пожалуйста! Но я реально готов [подраться] с нашим богатым мэром! Я приду к тебе после праздников! Ты [зачем] покрасил все скамейки на площади за пару дней до 9 мая? Реально эмоций столько, что дети в шоке! Я тебе эти джинсы на голову одену!», — написал один из пользователей. К своему сообщению он прикрепил фото джинсов с синим пятном. Выяснилось, что мужчина не единственный, кто замарался в краске. «Сегодня многие ходили с краской на одежде», — пишет Любовь Файзулина. «Это правда не смешно. Не все могут себе позволить вот так выкинуть куртку или штаны и купить новое!», — добавляет Анна Прихач. Еще несколько человек отправили в комментарии фотографии своих штанов в синей краске. «Не было ни одной таблички, что красили недавно. Все скамейки были заняты», — говорит Мария Полякова. Теперь горожане обсуждают, как спасти свои вещи. Некоторые предлагают оттирать краску ацетоном. Часть пользователей обвиняет в случившемся мэра, кто-то его защищает. «Прям Александр Юрьевич [Устинов — мэр города, — прим. ред] красил эти скамейки», — пишет Виктор Чиняков. URA.RU планирует связаться с мэром в рабочее время, чтобы узнать детали инцидента. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы прошли во многих городах страны. В Екатеринбурге выступили Полина Гагарина и группа «Любэ», а жителей Ревды приехал поздравить музыкант и актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале «Универ». Штаны замарали все, кто сидел на скамейках на главной площади Фото: Александр Старков, vk.com После 9 мая горожане обнаружили на штанах синюю краску Фото: «Краснотурьинск live», vk.com В комментариях горожане делятся рецептами, чем оттирать краску Фото: Мария Полякова, vk.com Ацетоном краска отмывается плохо Фото: Марина Стеценко, vk.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Жители Краснотурьинска (Свердловская область) в соцсетях жалуются на испорченную одежду. Перед 9 мая в городе покрасили скамейки синей краской, но предупреждающие таблички не повесили. Часть пострадавших обвиняет в случившемся мэра, другие его защищают. Фотографии заляпанных штанов и бурные обсуждения идут в сообществе «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». «Ребята [я] на эмоциях, простите пожалуйста! Но я реально готов [подраться] с нашим богатым мэром! Я приду к тебе после праздников! Ты [зачем] покрасил все скамейки на площади за пару дней до 9 мая? Реально эмоций столько, что дети в шоке! Я тебе эти джинсы на голову одену!», — написал один из пользователей. К своему сообщению он прикрепил фото джинсов с синим пятном. Выяснилось, что мужчина не единственный, кто замарался в краске. «Сегодня многие ходили с краской на одежде», — пишет Любовь Файзулина. «Это правда не смешно. Не все могут себе позволить вот так выкинуть куртку или штаны и купить новое!», — добавляет Анна Прихач. Еще несколько человек отправили в комментарии фотографии своих штанов в синей краске. «Не было ни одной таблички, что красили недавно. Все скамейки были заняты», — говорит Мария Полякова. Теперь горожане обсуждают, как спасти свои вещи. Некоторые предлагают оттирать краску ацетоном. Часть пользователей обвиняет в случившемся мэра, кто-то его защищает. «Прям Александр Юрьевич [Устинов — мэр города, — прим. ред] красил эти скамейки», — пишет Виктор Чиняков. URA.RU планирует связаться с мэром в рабочее время, чтобы узнать детали инцидента. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы прошли во многих городах страны. В Екатеринбурге выступили Полина Гагарина и группа «Любэ», а жителей Ревды приехал поздравить музыкант и актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале «Универ».