В КНР раскрыли, чем грозят санкции против РФ мировой экономике

10 мая 2022 в 06:40 Размер текста - 17 +

В Китае выступили с призывом освободиться от негативного мнения Запада на счет санкций против РФ Фото: Pixabay новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции принесут серьезные последствия для глобальной экономики, в основном для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Об этом заявила журналист китайской газеты Global Times Ван Цзямей. «Что еще хуже, стало ясно, что западные санкции против России останутся долгосрочным негативным фактором для мировой экономики. И ужасными последствиями этих санкций станет перестройка глобальных моделей поставок энергоносителей и торговли товарами, дальнейшее укрепление доминирования Запада в глобальных финансовых, экономических и торговых системах», — написала журналист. По ее мнению, негативные последствия, в первую очередь, коснутся стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Однако, она считает, что развивающиеся страны не всегда пассивно следуют примеру «развитого мира». Например, Индия не следует примеру США и их союзникам в вопросе, касающегося санкций против РФ, поскольку экономика страны не может пойти на такие значительные жертвы. Она призывает развивающиеся страны укрепить свою экономику и освободиться от негативного мнения Запада на этот счет. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Антироссийские санкции принесут серьезные последствия для глобальной экономики, в основном для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Об этом заявила журналист китайской газеты Global Times Ван Цзямей. «Что еще хуже, стало ясно, что западные санкции против России останутся долгосрочным негативным фактором для мировой экономики. И ужасными последствиями этих санкций станет перестройка глобальных моделей поставок энергоносителей и торговли товарами, дальнейшее укрепление доминирования Запада в глобальных финансовых, экономических и торговых системах», — написала журналист. По ее мнению, негативные последствия, в первую очередь, коснутся стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Однако, она считает, что развивающиеся страны не всегда пассивно следуют примеру «развитого мира». Например, Индия не следует примеру США и их союзникам в вопросе, касающегося санкций против РФ, поскольку экономика страны не может пойти на такие значительные жертвы. Она призывает развивающиеся страны укрепить свою экономику и освободиться от негативного мнения Запада на этот счет. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран.