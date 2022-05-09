09 мая 2022

В КНР раскрыли, чем грозят санкции против РФ мировой экономике

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Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, флаг, китай
В Китае выступили с призывом освободиться от негативного мнения Запада на счет санкций против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции принесут серьезные последствия для глобальной экономики, в основном для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Об этом заявила журналист китайской газеты Global Times Ван Цзямей.

«Что еще хуже, стало ясно, что западные санкции против России останутся долгосрочным негативным фактором для мировой экономики. И ужасными последствиями этих санкций станет перестройка глобальных моделей поставок энергоносителей и торговли товарами, дальнейшее укрепление доминирования Запада в глобальных финансовых, экономических и торговых системах», — написала журналист.

По ее мнению, негативные последствия, в первую очередь, коснутся стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Однако, она считает, что развивающиеся страны не всегда пассивно следуют примеру «развитого мира».

Например, Индия не следует примеру США и их союзникам в вопросе, касающегося санкций против РФ, поскольку экономика страны не может пойти на такие значительные жертвы. Она призывает развивающиеся страны укрепить свою экономику и освободиться от негативного мнения Запада на этот счет.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран.

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Антироссийские санкции принесут серьезные последствия для глобальной экономики, в основном для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Об этом заявила журналист китайской газеты Global Times Ван Цзямей. «Что еще хуже, стало ясно, что западные санкции против России останутся долгосрочным негативным фактором для мировой экономики. И ужасными последствиями этих санкций станет перестройка глобальных моделей поставок энергоносителей и торговли товарами, дальнейшее укрепление доминирования Запада в глобальных финансовых, экономических и торговых системах», — написала журналист. По ее мнению, негативные последствия, в первую очередь, коснутся стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Однако, она считает, что развивающиеся страны не всегда пассивно следуют примеру «развитого мира». Например, Индия не следует примеру США и их союзникам в вопросе, касающегося санкций против РФ, поскольку экономика страны не может пойти на такие значительные жертвы. Она призывает развивающиеся страны укрепить свою экономику и освободиться от негативного мнения Запада на этот счет. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран.
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