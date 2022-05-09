Экс-госсекретарь США рассказал о провале американских властей

Власти США потерпели провал, допустив сближение России и Китая, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его словам, Вашингтону так и не удалось установить партнерские отношения с Китаем.
«В принципе, [китайско-российский] союз противоречит корыстным интересам. Он теперь установлен», — заявил Киссинджер изданию Financial Times.
США намерены пойти на сближение с Китаем. Однако, по словам нескольких официальных лиц, опрошенных Bloomberg News, добиться этого Америке будет проблематично.
Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией на более высоком уровне и в более широких масштабах, передает «Национальная служба новостей». Как отмечает политолог Иван Мезюхо, у РФ и Китая больше поводов для сотрудничества, так как они выступают против экспансионистской глобалистской политики США, передает RT.
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Власти США потерпели провал, допустив сближение России и Китая, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его словам, Вашингтону так и не удалось установить партнерские отношения с Китаем. «В принципе, [китайско-российский] союз противоречит корыстным интересам. Он теперь установлен», — заявил Киссинджер изданию Financial Times. США намерены пойти на сближение с Китаем. Однако, по словам нескольких официальных лиц, опрошенных Bloomberg News, добиться этого Америке будет проблематично. Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией на более высоком уровне и в более широких масштабах, передает «Национальная служба новостей». Как отмечает политолог Иван Мезюхо, у РФ и Китая больше поводов для сотрудничества, так как они выступают против экспансионистской глобалистской политики США, передает RT.