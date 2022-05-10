IKEA продолжит работать в России до августа в особом режиме

IKEA продолжит выплачивать зарплату сотрудникам из РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Шведская мебельная компания IKEA после ухода с российского рынка продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России. Об этом заявил сам владелец сети магазинов IKEA Ingka Group Толга Онку.

«Нам удалось продлить это до шести месяцев», — сказал Онку в интервью Reuters. «Мы продолжаем отслеживать, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперед», — добавил он.

Ранее многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. Позже на фоне приостановки деятельности IKEA и проблем с логистикой у европейских производителей в российских городах вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. После чего стало известно, что шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в России, если найдут такую возможность. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, в свою очередь, заявил, что иностранные компании, желающие вернуться в Россию, должны компенсировать потери, сообщала «Национальная служба новостей».