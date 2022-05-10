IKEA продолжит работать в России до августа в особом режиме

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Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, логотип, ikea, вывеска, икеа
IKEA продолжит выплачивать зарплату сотрудникам из РФ Фото:
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Шведская мебельная компания IKEA после ухода с российского рынка продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России. Об этом заявил сам владелец сети магазинов IKEA Ingka Group Толга Онку.

«Нам удалось продлить это до шести месяцев», — сказал Онку в интервью Reuters. «Мы продолжаем отслеживать, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперед», — добавил он.

Ранее многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. Позже на фоне приостановки деятельности IKEA и проблем с логистикой у европейских производителей в российских городах вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. После чего стало известно, что шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в России, если найдут такую возможность. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, в свою очередь, заявил, что иностранные компании, желающие вернуться в Россию, должны компенсировать потери, сообщала «Национальная служба новостей».

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Шведская мебельная компания IKEA после ухода с российского рынка продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России. Об этом заявил сам владелец сети магазинов IKEA Ingka Group Толга Онку. «Нам удалось продлить это до шести месяцев», — сказал Онку в интервью Reuters. «Мы продолжаем отслеживать, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперед», — добавил он. Ранее многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. Позже на фоне приостановки деятельности IKEA и проблем с логистикой у европейских производителей в российских городах вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. После чего стало известно, что шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в России, если найдут такую возможность. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, в свою очередь, заявил, что иностранные компании, желающие вернуться в Россию, должны компенсировать потери, сообщала «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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