Минпромторг: IKEA и Zara готовятся вернуться в Россию

Компания вернется на российский рынок, заявили в Минпромторге Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Шведская компания IKEA может вновь открыться в России, если найдет такую возможность. Кроме того, испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) тоже планирует вернуться на российский рынок. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Когда компания [IKEA] найдет выход, будет открываться [в России]. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — отметил он в рамках проекта «Народный вопрос» общественного движения «Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом он отметил, что уход иностранных компаний с российского рынка не связан со спецоперацией РФ на Украине. Основная проблема — проблемы с логистикой.

Генеральный директор испанской компании Inditex, владеющей брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius, Гарсия Масейрас заявил, что сеть вернется в Россию, как только это станет возможным, пишет MK.RU . В начале марта представители брендов Zara и Bershkа объявили об уходе из России из-за ситуации на Украине, уточняет «Национальная служба новостей».

Сама спецоперация на Украине, направленная на денацификацию и демилитаризацию территории, началась 24 февраля. В связи с этим страны ЕС и США ввели против РФ санкции, а большое количество иностранных компаний, работающих в различных сферах отрасли, покинули российский рынок сбыта.