Минпромторг: IKEA и Zara готовятся вернуться в Россию

Шведская компания IKEA может вновь открыться в России, если найдет такую возможность. Кроме того, испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) тоже планирует вернуться на российский рынок. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
«Когда компания [IKEA] найдет выход, будет открываться [в России]. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — отметил он в рамках проекта «Народный вопрос» общественного движения «Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте».
При этом он отметил, что уход иностранных компаний с российского рынка не связан со спецоперацией РФ на Украине. Основная проблема — проблемы с логистикой.
Генеральный директор испанской компании Inditex, владеющей брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius, Гарсия Масейрас заявил, что сеть вернется в Россию, как только это станет возможным, пишет MK.RU. В начале марта представители брендов Zara и Bershkа объявили об уходе из России из-за ситуации на Украине, уточняет «Национальная служба новостей».
Сама спецоперация на Украине, направленная на денацификацию и демилитаризацию территории, началась 24 февраля. В связи с этим страны ЕС и США ввели против РФ санкции, а большое количество иностранных компаний, работающих в различных сферах отрасли, покинули российский рынок сбыта.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Шведская компания IKEA может вновь открыться в России, если найдет такую возможность. Кроме того, испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) тоже планирует вернуться на российский рынок. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. «Когда компания [IKEA] найдет выход, будет открываться [в России]. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — отметил он в рамках проекта «Народный вопрос» общественного движения «Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте». При этом он отметил, что уход иностранных компаний с российского рынка не связан со спецоперацией РФ на Украине. Основная проблема — проблемы с логистикой. Генеральный директор испанской компании Inditex, владеющей брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius, Гарсия Масейрас заявил, что сеть вернется в Россию, как только это станет возможным, пишет MK.RU. В начале марта представители брендов Zara и Bershkа объявили об уходе из России из-за ситуации на Украине, уточняет «Национальная служба новостей». Сама спецоперация на Украине, направленная на денацификацию и демилитаризацию территории, началась 24 февраля. В связи с этим страны ЕС и США ввели против РФ санкции, а большое количество иностранных компаний, работающих в различных сферах отрасли, покинули российский рынок сбыта.