Автоэксперт предрек падение цен на машины

Стоимость машин уже начала снижаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России снижаются цены на подержанные автомобили после ажиотажа в конце февраля и начале марта. Об этом рассказал президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров.

«Если говорить об автомобилях с пробегом в России, то на них цены понемногу опускаются. Они не так стремительно падают, как росли, но все же. Тогда люди не понимали, что будет завтра, и старались хоть какую-то машину купить, чтобы деньги не обесценились, как это уже бывало в нашей истории. Рост цен был из-за ажиотажа. Сейчас тенденция такова, что все, кто хотел и мог купить подержанный автомобиль, уже это сделали, поэтому идет спад цен по оставшимся предложениям», — сказал Олег Амиров в интервью радио Sputnik.

Цены на новые автомобили выросли на фоне колебаний курсов валют, пока снижение стоимости не ожидается, несмотря на укрепление курса рубля, отмечает эксперт. По его словам, на цены также влияет то, что новые машины в Россию завозят через третьи страны.

С января по апрель, по данным аналитического агентства «Автостат», подержанные автомобили в России подорожали на 19%. Как рассказал гендиректор «Infoline — аналитика» Михаил Бурмистров, авто из Европы почти перестали доставлять, и на российских заводах нет к ним комплектующих, передает телеканал 360.