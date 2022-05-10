Минфин РФ уличил западные СМИ во лжи о крахе российской экономики

Санкции Запада не сработали, отметили в Минфине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Статья Bloomberg о прогнозе по падению ВВП России до 12% не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

«Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная изданием Bloomberg, не соответствует действительности. В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики», — сообщается в telegram-канале Министерства финансов РФ.

Ранее Bloomberg писал, что якобы согласно прогнозу Министерства финансов РФ, ВВП сократится на 12%, а страна переживает самый глубокий экономический спад за три десятилетия из-за западных санкций. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, санкционный блицкриг Запада против России провалился. Странам, которые ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, не удалось добиться коллапса банковской системы, курс рубля стабилизировался, а дефицита товаров в магазинах не наблюдается, передает деловая газета «Взгляд».