Россия отказалась обсуждать в ООН Украину

Мария Захарова сообщила об отказе РФ участвовать в спецсессии Совета ООН по правам человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия отказывается участвовать в спецсессии Совета ООН по правам человека, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации „на земле“ полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — говорится в заявлении Захаровой, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

Представитель российского МИД отметила, что на сессии будут обсуждаться придуманные Западом фейки по событиям в Буче и Мариуполе, а преступления украинских военных и националистов в отношении своих сограждан, как всегда, будут замалчиваться. По словам Захаровой, Запад собирается сделать из СПЧ своего рода «закрытый клуб подлинных демократий», устанавливающий для других стран правила игры, за нарушение которых будут наказывать.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Украина готовилась нанести удар по России. Об этом свидетельствуют найденные в ходе спецоперации на Украине документы. Он объяснил, что РФ нанесла своего рода упреждающий удар в соответствии со статьей 51 Устава ООН, передает телеканал 360.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.

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