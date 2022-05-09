В Верхней Пышме самолеты нарисовали огромный флаг России. Видео, фото

09 мая 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Яркое шоу в честь Дня Победы устроили в Верхней Пышме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) во время празднования Дня Победы устроили эффектный парад авиации. Пилотажная группа исполнила в небе яркое шоу, которое завершилось рисунком триколора. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «В Екатеринбурге парад авиации не состоялся, однако в небе над Верхней Пышмой самолеты все-таки пролетели», — передает корреспондент агентства. Ранее мы сообщали, что в столице Урала авиапарад был отменен из-за плохих погодных условий над аэродромом вылета. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU URA.RU рассказывает о том, как в Екатеринбурге отмечают День Победы, в режиме онлайн. А еще посмотрите яркие фотографии с парада и «Бессмертного полка». О том, какие мероприятия запланированы на 9 Мая, можно узнать в афише. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Верхней Пышме (Свердловская область) во время празднования Дня Победы устроили эффектный парад авиации. Пилотажная группа исполнила в небе яркое шоу, которое завершилось рисунком триколора. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «В Екатеринбурге парад авиации не состоялся, однако в небе над Верхней Пышмой самолеты все-таки пролетели», — передает корреспондент агентства. Ранее мы сообщали, что в столице Урала авиапарад был отменен из-за плохих погодных условий над аэродромом вылета. URA.RU рассказывает о том, как в Екатеринбурге отмечают День Победы, в режиме онлайн. А еще посмотрите яркие фотографии с парада и «Бессмертного полка». О том, какие мероприятия запланированы на 9 Мая, можно узнать в афише.