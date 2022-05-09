В Верхней Пышме (Свердловская область) во время празднования Дня Победы устроили эффектный парад авиации. Пилотажная группа исполнила в небе яркое шоу, которое завершилось рисунком триколора. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«В Екатеринбурге парад авиации не состоялся, однако в небе над Верхней Пышмой самолеты все-таки пролетели», — передает корреспондент агентства. Ранее мы сообщали, что в столице Урала авиапарад был отменен из-за плохих погодных условий над аэродромом вылета.
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В Верхней Пышме (Свердловская область) во время празднования Дня Победы устроили эффектный парад авиации. Пилотажная группа исполнила в небе яркое шоу, которое завершилось рисунком триколора. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «В Екатеринбурге парад авиации не состоялся, однако в небе над Верхней Пышмой самолеты все-таки пролетели», — передает корреспондент агентства. Ранее мы сообщали, что в столице Урала авиапарад был отменен из-за плохих погодных условий над аэродромом вылета. URA.RU рассказывает о том, как в Екатеринбурге отмечают День Победы, в режиме онлайн. А еще посмотрите яркие фотографии с парада и «Бессмертного полка». О том, какие мероприятия запланированы на 9 Мая, можно узнать в афише.