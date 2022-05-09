Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, сообщили в МЧСФото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Шесть частных домов горят в поселке Безречный (Березовский городской округ, Свердловская область). На месте работает бригада спасателей, сообщает пресс-служба свердловского ГУ МЧС.
«Днем 10 мая поступила информация о пожаре в Березовском ГО, п. Безречный. По оперативной информации горят шесть частных домов», — говорится в сообщении. К тушению привлечены 48 человек и 12 единиц техники. Спасатели утверждают, что быстрому распространению огня способствует сильный ветер.
Днем ранее в Екатеринбурге и Свердловской области уже бушевали пожары. Сухая трава загорелась в микрорайонах Солнечный и Вторчермет, а также горели дома в поселке Крутой (Верхняя Пышма). К 18 часам 9 мая спасатели локализовали пожар в поселке под Верхней Пышмой на площади 1600 кв. м.
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Шесть частных домов горят в поселке Безречный (Березовский городской округ, Свердловская область). На месте работает бригада спасателей, сообщает пресс-служба свердловского ГУ МЧС. «Днем 10 мая поступила информация о пожаре в Березовском ГО, п. Безречный. По оперативной информации горят шесть частных домов», — говорится в сообщении. К тушению привлечены 48 человек и 12 единиц техники. Спасатели утверждают, что быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Днем ранее в Екатеринбурге и Свердловской области уже бушевали пожары. Сухая трава загорелась в микрорайонах Солнечный и Вторчермет, а также горели дома в поселке Крутой (Верхняя Пышма). К 18 часам 9 мая спасатели локализовали пожар в поселке под Верхней Пышмой на площади 1600 кв. м.