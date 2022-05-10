Bloomberg: ЕС не смог убедить Венгрию отказаться от нефти из РФ

Виктор Орбан бойкотирует поэтапный отказ от нефти из РФ, пишет Bloomberg Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 9 мая не изменил своей позиции и по-прежнему не хочет отказываться от российской нефти и присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Орбан блокирует план по поэтапному отказу от закупок российской нефти ЕС, ссылаясь на зависимость Венгрии от российских энергоресурсов. Венгрия ищет технические гарантии, которые гарантировали бы ее энергетическую безопасность, учитывая, насколько страна зависит от поставок из России», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее Орбан назвал введение эмбарго на российскую нефть «красной чертой» для Венгрии. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил Орбана за мужество в отказе присоединяться к санкциям Евросоюза, сообщает «Национальная служба новостей». ЕС пока не добрил шестой пакет ограничений против РФ из-за разногласий, Венгрия и Болгария отказываются поддерживать запрет нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила приехать в Венгрию для обсуждения с Орбаном вопроса энергоснабжения, пишет RT. Страны Евросоюза вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения также нанесли ущерб Западу.