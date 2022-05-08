Еще одна страна Европы отказалась от нефтяного эмбарго против РФ

08 мая 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Болгария отказывается от новых санкций Евросоюза касательно нефти Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вслед за Венгрией Болгария отказывается поддержать антироссийские санкции на запрет ввоза нефтепродуктов из РФ. Такое заявление сделал вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев. «С самого начала позиция Болгарии в отношении нефтяного эмбарго ясна. Если есть отсрочка запрета на российскую нефть для некоторых стран, мы хотим, чтобы нас туда включили. Если нет, мы не поддержим санкции», — сказал он в эфире Болгарского национального телевидения. Он пояснил, что одной из причин является то, что в Болгарии большое количество российской нефти. Кроме того, пояснил Василев, нужно достроить дополнительные установки на «Лукойле» и «Нефтохиме». Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Несмотря на то, что приоритет российских солдат — не оккупация территории, а денацификация и демилитаризация, и спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ, западные страны ввели против российской экономики жесткие санкции. Они коснулись также и нефтегазового сектора. Однако в Евросоюзе из-за этого происходит раскол: некоторые страны отказываются от санкций на российскую нефть. В частности, Венгрия, входящая в Евросоюз, не поддерживает предложение ЕС, и это полностью задерживает весь пакет ограничений. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Вслед за Венгрией Болгария отказывается поддержать антироссийские санкции на запрет ввоза нефтепродуктов из РФ. Такое заявление сделал вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев. «С самого начала позиция Болгарии в отношении нефтяного эмбарго ясна. Если есть отсрочка запрета на российскую нефть для некоторых стран, мы хотим, чтобы нас туда включили. Если нет, мы не поддержим санкции», — сказал он в эфире Болгарского национального телевидения. Он пояснил, что одной из причин является то, что в Болгарии большое количество российской нефти. Кроме того, пояснил Василев, нужно достроить дополнительные установки на «Лукойле» и «Нефтохиме». Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Несмотря на то, что приоритет российских солдат — не оккупация территории, а денацификация и демилитаризация, и спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ, западные страны ввели против российской экономики жесткие санкции. Они коснулись также и нефтегазового сектора. Однако в Евросоюзе из-за этого происходит раскол: некоторые страны отказываются от санкций на российскую нефть. В частности, Венгрия, входящая в Евросоюз, не поддерживает предложение ЕС, и это полностью задерживает весь пакет ограничений.