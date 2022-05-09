В Перми второй раз за неделю горит здание инфекционной клиники

Второй раз за неделю пожарные выехали на тушение огня в «инфекционку» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Перми загорелся корпус краевой клинической инфекционной больницы. Ранее на этой неделе уже был пожар в одном из корпусов клиники.

«Горит одно из зданий: стекла лопаются, все заволокло дымом, пожарные на месте», — сообщил telegram-канал Properm.

Оперативный комментарий от ГУ МЧС по Пермском краю получить не удалось. По данным очевидцев, пожар разгорелся в одноэтажном здании около 16:30. А уже через 20 минут появилась информация, что пожар потушен, дыма нет.

Один из корпусов инфекционной клиники уже горел 4 мая. Пожар произошел в хозяйственном корпусе по адресу Пушкина, 96, пациентов там не было.

Обновлено в 17:16. В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что 10 мая в 16:30 оперативному дежурному поступило сообщение о том, что идет дым из заброшенного строения по улице Пушкина. На момент прибытия пожарных горела кровля неэксплуатируемого здания. Угроза распространения пламени на соседние строения отсутствует. На пожар привлекались 36 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России — 26 человек и 8 единиц техники.